İlknur Soydaş'ın 'Karabiberim' isyanı

09.08.2021 - 11:16
İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren eski model İlknur Soydaş, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ayak üstü muhabirlerin sorularını cevaplayan Soydaş, oyunculuğu bırakmadığını söyledi.
"KARABİBERİM'LE VAR OLMADIM"
Oyuncu, "Karabiberim'le var olmadım. Birçok dizi ve sinema projesinde oynadım. Ama sürekli Karabiberim ile gündeme getiriyorlar. Resmen üzerime yapıştı. Yanlış anlaşılmasın 'Karabiberim' klibinde oynadığım için rahatsız değilim ama bir gerçek var; birçok projede yer aldım" diyerek rahatsızlığını dile getirdi.
"KLİPTEN PARA ALMADIM"
22 yıl önceki 'Karabiberim' klibiyle tanınan manken İlknur Soydaş konuk olduğu 2. Sayfa programında açıklamalarda bulunmuştu. Serdar Ortaç'ı çok sevdiğini söyleyen Soydaş, "Bodrum'da Serdar'ın eşiyle tanıştım. Ben Serdar'ı çok severim. 'Karabiber' klibinden para almadım. Sonra iki klibinde daha oynadım, onlardan para aldım" demişti.
En son Cam Kırıklıkları dizisinde rol alan İlknur Soydaş'ın çıkışı Karabiberim klibiyle olmuştu. Manken İlknur Soydaş 1997’de Serdar Ortaç’ın ‘Karabiberim’ şarkısının klibinde oynamıştı. Popçunun, göbeğinden zeytin yediği sahne yıllarca konuşuldu.
"SETLERE DÖNME KARARI ALDIM"
Bu klipte çok konuşulan Soydaş, ardından 90'ların efsane dizisi ‘Unutabilsem'de Emrah'la rol aldı. Setleri çok özlediğini açıklayan oyuncu, “Yaklaşık 10 yıldır setlerden uzak kaldım. Bu yıl setlere dönme kararı aldım. Dizi olmaz ama sinemadan gelen teklif olursa kabul edeceğim. Diziler çok uzun soluklu olduğu için o kadar vakit ayıramam” demişti.