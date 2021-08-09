İlknur Soydaş'ın 'Karabiberim' isyanı

90'lı yıllarda Serdar Ortaç’ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle adından söz ettiren model İlknur Soydaş, hala yıllar önceki kliple anılmasına isyan etti.

09.08.2021 - 11:16

İlknur Soydaş'ın 'Karabiberim' isyanı - 1

İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren eski model İlknur Soydaş, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ayak üstü muhabirlerin sorularını cevaplayan Soydaş, oyunculuğu bırakmadığını söyledi.

İlknur Soydaş'ın 'Karabiberim' isyanı - 2
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Soydaş, "İyi bir proje olursa neden olmasın. Set ortamını çok özledim" dedi.  Bu arada İlknur Soydaş, 'Karabiberim' olarak lanse edilmesinden dolayı isyan etti.
İlknur Soydaş'ın 'Karabiberim' isyanı - 3

"KARABİBERİM'LE VAR OLMADIM"

Oyuncu, "Karabiberim'le var olmadım. Birçok dizi ve sinema projesinde oynadım. Ama sürekli Karabiberim ile gündeme getiriyorlar. Resmen üzerime yapıştı. Yanlış anlaşılmasın 'Karabiberim' klibinde oynadığım için rahatsız değilim ama bir gerçek var; birçok projede yer aldım" diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

İlknur Soydaş'ın 'Karabiberim' isyanı - 4

"KLİPTEN PARA ALMADIM"

22 yıl önceki 'Karabiberim' klibiyle tanınan manken İlknur Soydaş konuk olduğu 2. Sayfa programında açıklamalarda bulunmuştu. Serdar Ortaç'ı çok sevdiğini söyleyen Soydaş, "Bodrum'da Serdar'ın eşiyle tanıştım. Ben Serdar'ı çok severim. 'Karabiber' klibinden para almadım. Sonra iki klibinde daha oynadım, onlardan para aldım" demişti. 

İlknur Soydaş'ın 'Karabiberim' isyanı - 5

En son Cam Kırıklıkları dizisinde rol alan İlknur Soydaş'ın çıkışı Karabiberim klibiyle olmuştu. Manken İlknur Soydaş 1997’de Serdar Ortaç’ın ‘Karabiberim’ şarkısının klibinde oynamıştı. Popçunun, göbeğinden zeytin yediği sahne yıllarca konuşuldu.

İlknur Soydaş'ın 'Karabiberim' isyanı - 6

"SETLERE DÖNME KARARI ALDIM" 

Bu klipte çok konuşulan Soydaş, ardından 90'ların efsane dizisi ‘Unutabilsem'de Emrah'la rol aldı. Setleri çok özlediğini açıklayan oyuncu, “Yaklaşık 10 yıldır setlerden uzak kaldım. Bu yıl setlere dönme kararı aldım. Dizi olmaz ama sinemadan gelen teklif olursa kabul edeceğim. Diziler çok uzun soluklu olduğu için o kadar vakit ayıramam” demişti.

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