İlknur Soydaş'ın 'Karabiberim' isyanı

"SETLERE DÖNME KARARI ALDIM"

Bu klipte çok konuşulan Soydaş, ardından 90'ların efsane dizisi ‘Unutabilsem'de Emrah'la rol aldı. Setleri çok özlediğini açıklayan oyuncu, “Yaklaşık 10 yıldır setlerden uzak kaldım. Bu yıl setlere dönme kararı aldım. Dizi olmaz ama sinemadan gelen teklif olursa kabul edeceğim. Diziler çok uzun soluklu olduğu için o kadar vakit ayıramam” demişti.