İlmek ilmek işlenen bakır ibrikleri 100 bin TL'ye satıyor: ''Herkesin alabileceği bir ürün değil''
Gaziantep'teki tarihi Tütün Hanı'nda 45 yıldır bakıra hayat veren usta, geçmişten günümüze gelen eşsiz eserlerden biri olan ve "Çeşm-i Bülbül" adıyla bilinen bakır ibrikleri 100 bin TL'den satıyor.
Bakırcılık mesleğine çocuk yaşlarda başlayan 56 yaşındaki usta Kamil Şingin, geleneksel yöntemlerle işlediği bakır ürünlere sanatsal bir boyut kazandırıyor.
Ustanın özellikle el işçiliğiyle hazırladığı ürünler, zarif detayları ve estetik görünümüyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Usta, emeğin ve sabrın ürünü olan el işlemesinde son olarak tarihi Memlük dönemine dayanan "Çeşm-i Bülbül" adıyla bilinen özel ibrik modelini ise müşterisine 100 bin TL'ye işliyor.