İlmek ilmek işlenen bakır ibrikleri 100 bin TL'ye satıyor: ''Herkesin alabileceği bir ürün değil''

''HERKESİN EVİNE ALIP KOYABİLECEĞİ BİR ÜRÜN DEĞİL''

Bakır ibriklerin emeğin ve sabrın ürünü olduğunu ifade eden usta Şingin, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu ürünlerin değeri yapım aşamasına ve verilen emeğe göre belirlenir. Ortalama 100 bin lira civarında bir fiyat biçilir. Ancak bu rakam, emeğin karşılığını yansıtmaktan çok sanatın değerini simgeler. Çünkü burada esas olan para değil, ortaya çıkan sanat eseridir. Söz konusu modelin çizim ve işleme aşaması bir hafta sürmüştür. Ancak eserin tamamen bitirilmesi yaklaşık bir ila bir buçuk ayı bulur. Bu tür sanat eserlerine talep çok sınırlıdır. Herkesin alıp evine koyabileceği bir ürün değildir. Alıcıları milyonda bir olsa da, özellikle yabancı müşterilerden ilgi görmektedir. Örneğin, bu eserin Makedonya'dan bir alıcısı bulunmaktadır."