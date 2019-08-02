İmane-Murat Yıldırım çiftinin bebek acısı

Üç yıl önce evlenen İmane-Murat Yıldırım çifti, kalbi duran üç aylık bebeklerini kaybetti.
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2016 yılında görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren İmane-Murat Yıldırım çifti, geçtiğimiz aylarda bir çocuklarının dünyaya geleceği haberiyle büyük sevinç yaşadı. Ama ikilinin bu sevinci uzun sürmedi.
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Sevinçleri uzun sürmeyen ikili önceki gün Nişantaşı'nda bir hastane çıkışı objektiflere takıldı.
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Bu mutlu haberi aileleri dışında kimseyle paylaşmayan çift, üç aylık bebeklerinin kalbinin durması nedeniyle apar topar hastaneye gitti.
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Milliyet'in haberine göre; İmane Yıldırım hemen ameliyata alındı. Üzüntüleri yüzlerine yansıyan ve konuşmak istemeyen Murat Yıldırım, “Hayırlısı Allah’tan” demekle yetindi.