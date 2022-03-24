İmkansız aşkları gerçek olan ünlüler

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 12:21
Bir zamanlar birlikte olan Vincent Cassel ve Monica Bellucci en güzel çiftlerden biri olarak kabul ediliyor, birbirlerine çok yakıştırılıyordu. Ayrılık sonrası Cassel kendisinden 31 yaş küçük model Tina Kunakey ile evlendi. Aralarındaki yaş farkı onların aşkına engel olamadı. Çift, birlikte çocuk sahibi olmayı planlıyor.
Pek çok kişi Facebook’un kurucusu olan ve dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Mark Zuckerberg gibi birinden güzel modellerle birlikte olmasını beklerken, o klişeleri reddetti ve en yakın arkadaşı olan Priscilla Chan ile evlendi. Zuckerberg’in fikrine henüz hiç kimse inanmazken Chan onu desteklemiş, Chan üç kez düşük yaptığında da Zuckerberg karısının yanında olmuştu.
Sam Taylor-Johnson 55, Aaron Taylor-Johnson ise 32 yaşında. Çiftin iki kızı var. Johnson’a aşık olan genç kızlar kendisinden 23 yaş büyük biriyle neden birlikte olduğunu hiç anlayamadı. Ünlü aktör, kalbinin üstünde karısının adının yazılı olduğu bir dövme bile taşıyor.
Çiftin aşkı sanki romantik Hollywood filmlerinden çıkmış gibi. Yönetmen asistanı olarak çalışan, zaman zaman pizza sipariş eden, zaman zaman ona kahvesini getiren sıradan bir adamla, en sevdiği oyuncunun evlenmesi çoğu kişi için anlaşılması güç bir durum. Çiftin üç çocuğu bulunuyor.
Milyonlarca kadının aşık olduğu Hugh Jackman tek bir kadını seçti. Kendisinden 13 yaş büyük olan Furness için basında pek çok kez “Annesi gibi” yorumları yapıldı, ayrılacakları yazıldı. Tüm bunlara rağmen ünlü çift mutlu birikteliğini sürdürüyor.
Güzel oyuncu Live Tyler, kocasından uzun boylu olmayı hiçbir zaman sorun etmedi. Ve üstelik topuklu ayakkabılarından da vazgeçmedi. Önceki evliliklerinden iki çocuğu olan çiftin birlikte iki çocuğu daha bulunuyor.
Game of Thrones’un yıldızlarından Peter Dinklage, mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ünlü aktör ile 1995 yılında tanıştığı tiyatro yönetmeni olan karısı önce çok yakın arkadaş, ardından sevgili oldu. Boy farkına hiçbir zaman aldırış etmeyen çiftin iki kızı var.
En sıra dışı birlikteliklerden biri... Boşanmış bir Amerikalı oyuncu, İngiliz kraliyet ailesine gelin oldu. Peri masallarındaki gibi bir birlikteliği olan ikili, pek çok kişiye gerçek aşkın sınırlar ve genellemeler tanımadığını gösterdi.
Game of Thrones dizisinde canandırdığı Dağ karakteriyle ünlenen İzlandalı oyuncu Hafþór Björnsson, 2,06 metre boyu ve 180 kiloluk görünümüyle yanında çok küçük görünen Kelsey Henson ile yeni evlendi. Henson, Björnsson’un gittiği bir barda garsonluk yapıyordu. Barda tanıştıklarından beri birlikte olan çift, boyutlarının farklılığını hiç sorun etmedi.
Sacha Baron Cohen, tepki çeken karakterleriyle ünlü, toplumun önüne dikkat çeken hallerde çıkan bir komedyen. Isla Fisher ise gösterişsiz ve mütevazı olmayı tercih eden bir oyuncu ve yazar. Farklı dünyaların insanları olmaları, onları birlikte olmaktan alıkoymadı. Örneğin Isla Fisher dinini değiştirdi ve musevi oldu. Çift Suriye için bir milyon dolarlık bağışta bulundu. Pek çok kişi için Isla Fisher’ın, kocasının çılgınlıklarını nasıl tolere ettiği; Sacha Baron Cohen’in ise üç çocuk babası ve normal bir aile babası olmayı nasıl başardığı anlaşılamaz bir şey.