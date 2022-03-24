İmkansız aşkları gerçek olan ünlüler

Sacha Baron Cohen ve Isla Fisher

Sacha Baron Cohen, tepki çeken karakterleriyle ünlü, toplumun önüne dikkat çeken hallerde çıkan bir komedyen. Isla Fisher ise gösterişsiz ve mütevazı olmayı tercih eden bir oyuncu ve yazar. Farklı dünyaların insanları olmaları, onları birlikte olmaktan alıkoymadı. Örneğin Isla Fisher dinini değiştirdi ve musevi oldu. Çift Suriye için bir milyon dolarlık bağışta bulundu. Pek çok kişi için Isla Fisher’ın, kocasının çılgınlıklarını nasıl tolere ettiği; Sacha Baron Cohen’in ise üç çocuk babası ve normal bir aile babası olmayı nasıl başardığı anlaşılamaz bir şey.