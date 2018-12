İncili Gastronomi Rehberi’nden Doğuş Grubu’nun 12 markasına toplam 39 İnci ödülü (Türkiye’nin en iyi restoranları listesi)

Günaydın Etiler Steakhouse

Günaydın Et Restaurant İstanbul Bostancı’da küçük bir kasap dükkânı olarak çalışmaya başlamış ve bugünlere “ET BİZİM İŞİMİZ” diyerek, kalite ve lezzet konusunda asla ödün vermeden çalışarak gelmiştir. Anadolu yakasının en popüler et lokantarının başında gelen Günaydın Et, bugün her biri öz sermaye ile kurulmuş olan 37 şube, 1 merkez lojistik ve 1 merkez depo olmakla birlikte restoran sektöründe Türkiye’nin devleri arasındadır.