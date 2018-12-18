İncili Gastronomi Rehberi’nden Doğuş Grubu’nun 12 markasına toplam 39 İnci ödülü (Türkiye’nin en iyi restoranları listesi)

29

1993'den beri yeme içme trendlerini belirleyen 29, mükemmelliyetçiliği ile bir İstanbul klasiği. İstanbul'un her iki köprüsüne hakim eşşiz Boğaz manzarası ve Türk lezzetleri ile dünya trendlerini en rafine şekilde birleştiren menüsü ile 29, misafirlerini restoran ve club olarak iki ayrı bölümde ağırlıyor.