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İncili Gastronomi Rehberi’nden Doğuş Grubu’nun 12 markasına toplam 39 İnci ödülü (Türkiye’nin en iyi restoranları listesi)

Bu yıl ikincisi yayınlanan İncili Gastronomi Rehberi kitapçılardaki yerini aldı. Liste, Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde yemekseverlere yol göstermek amacıyla bir rehber olarak hazırlandı. 2018-19 yılı İncili Gastronomi Rehberi’nde Doğuş Grubu çatısı altındaki 12 ayrı marka toplamda 39 İnci ile derecelendirildi. Doğuş Hospitality markalarından Maçakızı 5 İnci ile ödüllendiriliriken Dream markalarından 11 mekana ise toplamda 34 İnci ödülü geldi.

  • 1

    YEMEK TUTKUNLARINA REHBER

    İncili Gastronomi Rehberi’nin ödülleri önceki gece İstanbul Swissotel’de düzenlenen törenle (3, 4 ve 5 İnci kazananlara) sahiplerine verildi.

  • 2

    İşte İncili Gastronomi Rehberi’nde yer alan Türkiye'nin en iyi restoranları:
  • 3

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    Borsa Lokantası 

    Klasik Türk ve Osmanlı Mutfağı ile Anadolu'nun yöresel mutfaklarından sentezlenen en seçkin yemekleri sunan Borsa Restaurant, 1927 yılından bu yana değişmeyen hizmet kalitesi ile misafirlerini ağırlıyor.

  • 4

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar
    Borsa Lokantası Ankara, Boğaziçi ve Kandilli'de 

    Anadolu mutfaklarından sentezlenen en seçkin yemekleri sunuyor.

  • 5

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    Da Mario

    İstanbul'un ilk İtalyan restoranı Da Mario, 1993'ten bu yana eşsiz İtalyan lezzetlerini İstanbullularla buluşturuyor...

  • 6

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    Zengin menüsü, değişmeyen hizmet kalitesi ve misafirlerini kendilerini evlerinde hissettiren atmosferi ile Da Mario, İtalyan mutfağının en iyi örneklerini sunmaya devam ediyor.

  • 7

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    Günaydın Etiler Steakhouse 

    Günaydın Et Restaurant İstanbul Bostancı’da küçük bir kasap dükkânı olarak çalışmaya başlamış ve bugünlere “ET BİZİM İŞİMİZ” diyerek, kalite ve lezzet konusunda asla ödün vermeden çalışarak gelmiştir. Anadolu yakasının en popüler et lokantarının başında gelen Günaydın Et, bugün her biri öz sermaye ile kurulmuş olan 37 şube, 1 merkez lojistik ve 1 merkez depo olmakla birlikte restoran sektöründe Türkiye’nin devleri arasındadır.

  • 8

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    Kalite ve lezzet konusunda rakip tanımayan Günaydın, lezzetin keyfini doruğa taşımaktadır. Et ile birlikte kullanılan malzemelerin her biri özenle seçilmiş olan üreticiler tarafından Güneydoğu Anadolu’dan getirtilmektedir ve tazeliğini korumaktadır.

  • 9

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    Kilimanjaro

    Paylaşma kültürünü kendine özgü bir konseptle sunan Kilimanjaro, Bomontiada’nın sakinlerinden biri... 

  • 10

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    Yerel malzemeyi odağında tutan mutfağında hazırlanan rahat, sade ve akılda kalan yiyecekleri ile menüsü her mevsim yenileyen Kilimanajaro, kendine has atmosferi ve ikonik barı ile özgün bir buluşma ortamı sağlıyor.

  • 11

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    Mezzaluna Ankara

    Mezzaluna, İtalyan mutfağının gerçek örneklerini sunan mutfağı, renkli dekorasyonu ve rahat ortamı ile günün her saati kaliteli ve erişilebilir bir yemek deneyimi sunuyor...

  • 12

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    İtalyanca "yarım ay" anlamına gelen Mezzaluna, imzası haline gelen yemekleri, müşteri odaklı hizmeti ve farklılık yaratan öncü sunumları ile müdavimlerini ağırlamaya devam ediyor.

  • 13

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    29

    1993'den beri yeme içme trendlerini belirleyen 29, mükemmelliyetçiliği ile bir İstanbul klasiği. İstanbul'un her iki köprüsüne hakim eşşiz Boğaz manzarası ve Türk lezzetleri ile dünya trendlerini en rafine şekilde birleştiren menüsü ile 29, misafirlerini restoran ve club olarak iki ayrı bölümde ağırlıyor.

  • 14

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar
    İstanbul Ulus'un sembol manzaralı mekanı 29'un spesiyallerinden "közden masaya patlıcan"
  • 15

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    Vogue

    BJK Plaza'nın çatı katında hizmet veren ve İstanbul'un en gözde mekanlarından biri olan Vogue Restaurant & Bar, yıllardır misafirlerini lezzetli yemekleri ve Boğaz manzarasına hakim konumuyla ağırlıyor. 

  • 16

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    Şehrin dört bir yanına hâkim manzarası ile öğle ve akşam yemeklerinin yanı sıra lounge alanları ile de keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan Vogue, pazar kahvaltılarının da vazgeçilmez adreslerinden.

  • 17

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    Zuma

    İstinyePark'ın markalar sokağında konumlanan Zuma şık dekorasyonu, geniş iç alan ve terası ile misafirlerini ağırlıyor. Başarılı şef Rainer Becker tarafından yaratılan Zuma, otantik Japon mutfağını modern yorumlarla birleştirerek, kendine özgü sunumları ile misafirlerine sunuyor.

  • 18

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    Zuma, Becker'in Tokyo'da yaşadığı yılların ilhamıyla hayata geçirdiği ve rahat bir yemek ortamına sahip Izayaka tarzını İstinyePark'taki lokasyonuna da taşıyor.

  • 19

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    Zuma Bodrum

  • 20

    La Petite Maison

    Fransız Rivierası’nın tatlarını, kültürünü ve atmosferini özgün bir sentezle birleştiren La Petite Maison, Güney Fransa ve Akdeniz mutfağının özel lezzetlerini modern ve yaratıcı sunumlarla birleştirerek İstinyePark’taki lokasyonunda misafirlerine sunuyor.

  • 21

    3 İnci Kazanan Mekanlar

    3 İnci Kazanan Mekanlar

     “Burada herkes ünlüdür” (“Tous Célèbres Ici”) mottosu ile misafirlerini rahat ve samimi ortamında ağırlayan La Petite Maison, sanat eserlerinin değer kattığı dekorasyonu ile de büyük beğeni topluyor.

  • 22

    4 İnci Sahibi Mekanlar

    4 İnci Sahibi Mekanlar
    Lacivert

    Yıllardır bolluğun ve bereketin simgesi olmuş Akdeniz Mutfağı'nın seçkin lezzetleri, İstanbul boğazının en romantik manzarasıyla Lacivert'te bütünleşiyor. 

  • 23

    4 İnci Sahibi Mekanlar

    4 İnci Sahibi Mekanlar

    Tarihi boğaz yalısında, yaz aylarında olağanüstü bir rıhtımda, kış aylarında ise manzarayı içine alan yeni tasarımıyla misafirlerini ağırlayan Lacivert, İstanbul'un klasikleşen mekanları arasında.

  • 24

    5 İnci Sahibi Mekanlar

    5 İnci Sahibi Mekanlar

    Maçakızı Bodrum

    Bodrum'un sembol markası haline gelen Maçakızı, İncili Gastonomi Rehberi tarafından 5 İnci ile derecelendirildi.

  • 25

    5 İnci Sahibi Mekanlar

    5 İnci Sahibi Mekanlar
    Mikla-İstanbul
  • 26

    5 İnci Sahibi Mekanlar

    5 İnci Sahibi Mekanlar
    Neolokal-İstanbul
  • 27

    4 İnci Sahibi Mekanlar

    4 İnci Sahibi Mekanlar

    Aheste Pera

    Antica Locanda

    Asmalı Cavit

    Beyti

    Cantinery

    Casa Lavanda

    Cibalikapı Balıkçısı

    Çiya Lokantası

    Dragon

    Ent-Bodrum

  • 28

    4 İnci Sahibi Mekanlar

    4 İnci Sahibi Mekanlar

    Escale

    Gram

    Hünkar

    Isokyo

    Karaköy Lokantası

    Kıyı

    Mürver

    Nicole

    Orfoz-Bodrum

  • 29

    4 İnci Sahibi Mekanlar

    4 İnci Sahibi Mekanlar

    Papermoon

    Sanayi 313

    Seraf

    Spago İstanbul

    Sunset

    Şans

    Toi

    Trilye-Ankara

    Yek Alaçatı

    Yeni Lokanta

  • 30

    3 İnci Sahibi Mekanlar

    3 İnci Sahibi Mekanlar

    16 Roof

    1924 İstanbul

    9 Ece Aksoy

    Adana İl Sınırı

    Adana Ocakbaşı

    Adana Özasmaaltı Kebap

    Adil Müftüoğlu-Uğur Lokantası

    Agrilia

    Aila

    Antiochia

    Aqua

    Armada Teras

    Asitane

    Assaggio

    Bağarası

    Balıkçı Abdullah

    Balıkçı Kahraman

    Balıkçı Sabahattin

    Balmumu Lokanta

    Basta Street Food Bar

    Bi Nevi Deli

    Bizim Lokanta

  • 31

    Bodrum Balıkçısı

    Brava

    Deniz

    Develi

    Divan Lokanta

    Divan Safranhan

    Eqinox

    Esnaf Lokantası-Mahmut Usta

    Fauna

    Fava Alaçatı

    Fener

    Feriye

    Firuze

    Frankie

    Horasan

    Il Riccio

    Inari Sushi-Omakase

    İris Steakhouse

    İsabey Bağ Evi

    Kalbur

    Kapari Bahçe

    Kapha

    Kaplan Dağ

    Kısmet Lokantası - Ankara

    Kısmet Lokantası - İzmir

    Kolburano’s

    La Pasion

  • 32

    Leb-İ Derya

    Les Quase De Smyrina

    Limon

    Meyhane 1923 Akif Baba

    Meyhane Endülüs

    Meze By Lemon Tree

    Mittag

    Momo Alaçatı

    Neni Brasserie

    Nezih Kebap Yuvalama

    Park Şamdan

    People

    Pizzeria Venedik

    Quyyu By Hanımeli Balık

    Ramada Sushi

    Ramazan Bingöl Et Lokantası

    Sahil

    Sahrap Pera

    Seçkin Et Steakhouse

    The North Shield

    Trattoria La Scarpetta

    Urla Vino Locale

    Yelken - Ankara

    Yelken - İzmir

    Yengeç

    Yüksel Balık

    Zula İstanbul

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