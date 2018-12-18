İncili Gastronomi Rehberi’nden Doğuş Grubu’nun 12 markasına toplam 39 İnci ödülü (Türkiye’nin en iyi restoranları listesi)
Bu yıl ikincisi yayınlanan İncili Gastronomi Rehberi kitapçılardaki yerini aldı. Liste, Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde yemekseverlere yol göstermek amacıyla bir rehber olarak hazırlandı. 2018-19 yılı İncili Gastronomi Rehberi’nde Doğuş Grubu çatısı altındaki 12 ayrı marka toplamda 39 İnci ile derecelendirildi. Doğuş Hospitality markalarından Maçakızı 5 İnci ile ödüllendiriliriken Dream markalarından 11 mekana ise toplamda 34 İnci ödülü geldi.
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YEMEK TUTKUNLARINA REHBER
İncili Gastronomi Rehberi’nin ödülleri önceki gece İstanbul Swissotel’de düzenlenen törenle (3, 4 ve 5 İnci kazananlara) sahiplerine verildi.
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2İşte İncili Gastronomi Rehberi’nde yer alan Türkiye'nin en iyi restoranları:
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3 İnci Kazanan Mekanlar
Borsa Lokantası
Klasik Türk ve Osmanlı Mutfağı ile Anadolu'nun yöresel mutfaklarından sentezlenen en seçkin yemekleri sunan Borsa Restaurant, 1927 yılından bu yana değişmeyen hizmet kalitesi ile misafirlerini ağırlıyor.
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3 İnci Kazanan MekanlarBorsa Lokantası Ankara, Boğaziçi ve Kandilli'de
Anadolu mutfaklarından sentezlenen en seçkin yemekleri sunuyor.
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3 İnci Kazanan Mekanlar
Da Mario
İstanbul'un ilk İtalyan restoranı Da Mario, 1993'ten bu yana eşsiz İtalyan lezzetlerini İstanbullularla buluşturuyor...
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3 İnci Kazanan Mekanlar
Zengin menüsü, değişmeyen hizmet kalitesi ve misafirlerini kendilerini evlerinde hissettiren atmosferi ile Da Mario, İtalyan mutfağının en iyi örneklerini sunmaya devam ediyor.
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3 İnci Kazanan Mekanlar
Günaydın Etiler Steakhouse
Günaydın Et Restaurant İstanbul Bostancı’da küçük bir kasap dükkânı olarak çalışmaya başlamış ve bugünlere “ET BİZİM İŞİMİZ” diyerek, kalite ve lezzet konusunda asla ödün vermeden çalışarak gelmiştir. Anadolu yakasının en popüler et lokantarının başında gelen Günaydın Et, bugün her biri öz sermaye ile kurulmuş olan 37 şube, 1 merkez lojistik ve 1 merkez depo olmakla birlikte restoran sektöründe Türkiye’nin devleri arasındadır.
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3 İnci Kazanan Mekanlar
Kalite ve lezzet konusunda rakip tanımayan Günaydın, lezzetin keyfini doruğa taşımaktadır. Et ile birlikte kullanılan malzemelerin her biri özenle seçilmiş olan üreticiler tarafından Güneydoğu Anadolu’dan getirtilmektedir ve tazeliğini korumaktadır.
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3 İnci Kazanan Mekanlar
Kilimanjaro
Paylaşma kültürünü kendine özgü bir konseptle sunan Kilimanjaro, Bomontiada’nın sakinlerinden biri...
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3 İnci Kazanan Mekanlar
Yerel malzemeyi odağında tutan mutfağında hazırlanan rahat, sade ve akılda kalan yiyecekleri ile menüsü her mevsim yenileyen Kilimanajaro, kendine has atmosferi ve ikonik barı ile özgün bir buluşma ortamı sağlıyor.
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3 İnci Kazanan Mekanlar
Mezzaluna Ankara
Mezzaluna, İtalyan mutfağının gerçek örneklerini sunan mutfağı, renkli dekorasyonu ve rahat ortamı ile günün her saati kaliteli ve erişilebilir bir yemek deneyimi sunuyor...
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3 İnci Kazanan Mekanlar
İtalyanca "yarım ay" anlamına gelen Mezzaluna, imzası haline gelen yemekleri, müşteri odaklı hizmeti ve farklılık yaratan öncü sunumları ile müdavimlerini ağırlamaya devam ediyor.
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3 İnci Kazanan Mekanlar
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1993'den beri yeme içme trendlerini belirleyen 29, mükemmelliyetçiliği ile bir İstanbul klasiği. İstanbul'un her iki köprüsüne hakim eşşiz Boğaz manzarası ve Türk lezzetleri ile dünya trendlerini en rafine şekilde birleştiren menüsü ile 29, misafirlerini restoran ve club olarak iki ayrı bölümde ağırlıyor.
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3 İnci Kazanan Mekanlarİstanbul Ulus'un sembol manzaralı mekanı 29'un spesiyallerinden "közden masaya patlıcan"
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3 İnci Kazanan Mekanlar
Vogue
BJK Plaza'nın çatı katında hizmet veren ve İstanbul'un en gözde mekanlarından biri olan Vogue Restaurant & Bar, yıllardır misafirlerini lezzetli yemekleri ve Boğaz manzarasına hakim konumuyla ağırlıyor.
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3 İnci Kazanan Mekanlar
Şehrin dört bir yanına hâkim manzarası ile öğle ve akşam yemeklerinin yanı sıra lounge alanları ile de keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan Vogue, pazar kahvaltılarının da vazgeçilmez adreslerinden.
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3 İnci Kazanan Mekanlar
Zuma
İstinyePark'ın markalar sokağında konumlanan Zuma şık dekorasyonu, geniş iç alan ve terası ile misafirlerini ağırlıyor. Başarılı şef Rainer Becker tarafından yaratılan Zuma, otantik Japon mutfağını modern yorumlarla birleştirerek, kendine özgü sunumları ile misafirlerine sunuyor.
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3 İnci Kazanan Mekanlar
Zuma, Becker'in Tokyo'da yaşadığı yılların ilhamıyla hayata geçirdiği ve rahat bir yemek ortamına sahip Izayaka tarzını İstinyePark'taki lokasyonuna da taşıyor.
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3 İnci Kazanan Mekanlar
Zuma Bodrum
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La Petite Maison
Fransız Rivierası’nın tatlarını, kültürünü ve atmosferini özgün bir sentezle birleştiren La Petite Maison, Güney Fransa ve Akdeniz mutfağının özel lezzetlerini modern ve yaratıcı sunumlarla birleştirerek İstinyePark’taki lokasyonunda misafirlerine sunuyor.
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3 İnci Kazanan Mekanlar
“Burada herkes ünlüdür” (“Tous Célèbres Ici”) mottosu ile misafirlerini rahat ve samimi ortamında ağırlayan La Petite Maison, sanat eserlerinin değer kattığı dekorasyonu ile de büyük beğeni topluyor.
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4 İnci Sahibi MekanlarLacivert
Yıllardır bolluğun ve bereketin simgesi olmuş Akdeniz Mutfağı'nın seçkin lezzetleri, İstanbul boğazının en romantik manzarasıyla Lacivert'te bütünleşiyor.
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4 İnci Sahibi Mekanlar
Tarihi boğaz yalısında, yaz aylarında olağanüstü bir rıhtımda, kış aylarında ise manzarayı içine alan yeni tasarımıyla misafirlerini ağırlayan Lacivert, İstanbul'un klasikleşen mekanları arasında.
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5 İnci Sahibi Mekanlar
Maçakızı Bodrum
Bodrum'un sembol markası haline gelen Maçakızı, İncili Gastonomi Rehberi tarafından 5 İnci ile derecelendirildi.
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5 İnci Sahibi MekanlarMikla-İstanbul
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5 İnci Sahibi MekanlarNeolokal-İstanbul
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4 İnci Sahibi Mekanlar
Aheste Pera
Antica Locanda
Asmalı Cavit
Beyti
Cantinery
Casa Lavanda
Cibalikapı Balıkçısı
Çiya Lokantası
Dragon
Ent-Bodrum
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4 İnci Sahibi Mekanlar
Escale
Gram
Hünkar
Isokyo
Karaköy Lokantası
Kıyı
Mürver
Nicole
Orfoz-Bodrum
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4 İnci Sahibi Mekanlar
Papermoon
Sanayi 313
Seraf
Spago İstanbul
Sunset
Şans
Toi
Trilye-Ankara
Yek Alaçatı
Yeni Lokanta
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3 İnci Sahibi Mekanlar
16 Roof
1924 İstanbul
9 Ece Aksoy
Adana İl Sınırı
Adana Ocakbaşı
Adana Özasmaaltı Kebap
Adil Müftüoğlu-Uğur Lokantası
Agrilia
Aila
Antiochia
Aqua
Armada Teras
Asitane
Assaggio
Bağarası
Balıkçı Abdullah
Balıkçı Kahraman
Balıkçı Sabahattin
Balmumu Lokanta
Basta Street Food Bar
Bi Nevi Deli
Bizim Lokanta
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Bodrum Balıkçısı
Brava
Deniz
Develi
Divan Lokanta
Divan Safranhan
Eqinox
Esnaf Lokantası-Mahmut Usta
Fauna
Fava Alaçatı
Fener
Feriye
Firuze
Frankie
Horasan
Il Riccio
Inari Sushi-Omakase
İris Steakhouse
İsabey Bağ Evi
Kalbur
Kapari Bahçe
Kapha
Kaplan Dağ
Kısmet Lokantası - Ankara
Kısmet Lokantası - İzmir
Kolburano’s
La Pasion
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Leb-İ Derya
Les Quase De Smyrina
Limon
Meyhane 1923 Akif Baba
Meyhane Endülüs
Meze By Lemon Tree
Mittag
Momo Alaçatı
Neni Brasserie
Nezih Kebap Yuvalama
Park Şamdan
People
Pizzeria Venedik
Quyyu By Hanımeli Balık
Ramada Sushi
Ramazan Bingöl Et Lokantası
Sahil
Sahrap Pera
Seçkin Et Steakhouse
The North Shield
Trattoria La Scarpetta
Urla Vino Locale
Yelken - Ankara
Yelken - İzmir
Yengeç
Yüksel Balık
Zula İstanbul