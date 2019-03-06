İngiliz Kraliyet Ailesi trol'lere savaş aştı (Yeni sosyal medya kuralları)
İngiliz Kraliyet Ailesi, internetteki sosyal medya hesapları üzerinden kendilerine yönelik hakaret içerikli mesaj yazanların engelleneceğini, gerektiği durumlarda bu kişilerin polise şikayet edileceğini açıkladı.
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Sosyal medya, artık İngiliz Kraliyet hanesinin sıkı denetimi altında.
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Sussex ve Cambridge Düşesleri Meghan Markle ve Kate Middleton'ı açık hedef haline getiren Instagram ve Twitter'ı filtreleme kararı alan Kensington Royal, resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu:
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“Irk, cinsiyet, din, uyruk, dış görünüm, cinsel yönelim veya yaşa dayalı ayrımcılığın teşvik edilmesi an itibarıyla hoş görülmeyecek.".
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Kensington Sarayı'nın hazırladığı ve resmi Twitter hesabından paylaştığı sosyal medya kuralları listesinde, reklam ya da tanıtım içeriklerine; saldırgan, tehdit, nefret, şiddet ya da cinsel içerikli yorumlara izin verilmeyeceği belirtildi.
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Kensington Royal'ın sosyal medya ekibi, bundan sonraki sıkı süreçte, İngiliz Kraliyet mensuplarına edilen tüm yersiz ithamları teker teker saptayıp, gerekirse haklarında soruşturma başlatabilecek.
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Kısacı, İngiliz Kraliyet hanesinin herhangi bir üyesine hakaret etmek, müstehcen, saldırgan, tehditkar, küfürlü, nefret dolu, cinsel içerikli materyal veya şiddeti teşvik etmek bundan sonra tamamen yasak.
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Şu sıralar, ilk çocuğunu dünyaya getirme hazırlıklarında olan Meghan Markle'a ve Kate Middleton'a sosyal medya üzerinden yapılan suçlamaları sonlandırmak amacıyla getirilen bu sıkı yönetimin nasıl uygulanacağı şimdiden merak konusu oldub