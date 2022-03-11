İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Ukrayna'ya açık destek

İngiliz Kraliyet Ailesi, normal şartlarda tarafsız olmalarıyla biliniyor. Anayasa gereği de siyasi konularda yorum yapmaları yasak. Ancak Rusya'nın Ukrayna işgalinde taraflarını açıkça ortaya koydular. Kraliçe, seçtiği çiçeğin rengiyle tarafını belli ederken Prens Charles ve Prens William ile eşi Kate Middleton gerçekleştirdikleri ziyaretlerle Ukrayna'ya açık destek verdi.

Haberler 11.03.2022 - 10:58

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Ukrayna'ya açık destek - 1

İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleri anayasa gereği tarafsızlıklarını korumak zorundalar. Bu nedenle siyasi konular hakkında yorum yapmaktan hep kaçınıyorlar.


İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Ukrayna'ya açık destek - 2

Ancak bu kez tutum değiştirdiler. Rusya'nın işgaline açık açık tepki gösteriyorlar. Aile üyeleri, bazen giydikleri kıyafetler bazen ziyaret ettikleri yerler ve hatta çiçek tercihleriyle Ukrayna yanlısı tavır sergiliyor.


İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Ukrayna'ya açık destek - 3

"Cesurca mücadele eden ukrayna halkının yanındayız" açıklaması yapan Prens William ve eşi Kate Middleton son olarak Londra'da Ukrayna'dan gelenler için yardım toplanan bir merkezi ziyaret etti.


İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Ukrayna'ya açık destek - 4

William ve eşi Kate ziyaret sırasında yakalarına da Ukrayna bayrağı rozeti taktılar.


İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Ukrayna'ya açık destek - 5

"Vahşiçe saldırıya karşı koyanların yanındayız" açıklaması yapan Prens Charles ve eşi Camilla da Londra'daki Ukrayna katolik katedraline gitti. Ukrayna halkı için dua etme sözü verdi.

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