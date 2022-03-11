İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Ukrayna'ya açık destek

Haberler 11.03.2022 - 10:58
İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleri anayasa gereği tarafsızlıklarını korumak zorundalar. Bu nedenle siyasi konular hakkında yorum yapmaktan hep kaçınıyorlar.
Ancak bu kez tutum değiştirdiler. Rusya'nın Ukrayna işgaline açık açık tepki gösteriyorlar. Aile üyeleri, bazen giydikleri kıyafetler bazen ziyaret ettikleri yerler ve hatta çiçek tercihleriyle Ukrayna yanlısı tavır sergiliyor.
"Cesurca mücadele eden ukrayna halkının yanındayız" açıklaması yapan Prens William ve eşi Kate Middleton son olarak Londra'da Ukrayna'dan gelenler için yardım toplanan bir merkezi ziyaret etti.
William ve eşi Kate ziyaret sırasında yakalarına da Ukrayna bayrağı rozeti taktılar.
"Vahşiçe saldırıya karşı koyanların yanındayız" açıklaması yapan Prens Charles ve eşi Camilla da Londra'daki Ukrayna katolik katedraline gitti. Ukrayna halkı için dua etme sözü verdi.