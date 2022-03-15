İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı

Haberler - ntv.com.tr 15.03.2022 - 10:35 | Son Güncelleme : 15.03.2022 - 10:44
İngiliz Milletler Topluluğu Günü (Commonwealth Day) dün Londra’da kutlandı. Westminster Abbey’de yapılan törene İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kraliyet ailesi katıldı.
95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, ilk kez İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlamasına katılmazken, sebebinin sağlık sorunları ya da doktor tavsiyesi olmadığı belirtildi. Önümüzdeki ay 96'ncı yaşına girecek olan Kraliçe'nin ilerleyen yaşı nedeniyle etkinlikte yer almadığı düşünüldü.
Prens Charles ve eşi Düşes Camilla ile Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, kraliyeti ve Kraliçe Elizabeth’i temsil etti. Kraliyet yazarlarına göre çiftler, Kraliçe’nin yokluğunu hissettirmedi.
Çiftler Westminster Abbey’de birbirlerini öperek sıcak karşılamalarıyla dikkat çekti.
Yaklaşık bin 500 kişinin izlediği bir resmi geçitle başlayan tören, BBC’den de canlı olarak yayınlandı.
Pek çok politikacı ve diplomatın hazır bulunduğu törende Başbakan Boris Johnson bir konuşma yaparken, Mica Paris ve Emeli Sande gibi sanatçılar da şarkılarıyla sahne aldı.
Tören sonrası Prens Charles, Londra'daki Marlborough Konutu'nda bir resepsiyon verdi.
'Geleceğin kralı', konuklarıyla tek tek ilgilendi.
Törenin en dikkat çeken ismi, İngilizlerin çok sevdiği Cambridge Düşesi Kate Middleton oldu.
Baştan aşağı kraliyet mavisi kıyafetiyle öne çıkan 40 yaşındaki Düşes, kıyafetini Lock & Co imzalı şapka ve Jimmy Choo çantayla tamamlamıştı.
Üç çocuk annesi Middleton bu etkinlikte, daha önce de taktığı, Prenses Diana’nın mirası olan zümrüt ve safir mücevherleri tercih etmişti.
İşte İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlamasından yansıyanlar...