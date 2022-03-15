İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı

96'ncı yaşına girmeye hazırlanan Kraliçe Elizabeth'in ilk kez katılamadığı 50 yıllık gelenek olan İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması (Commonwealth Day) dün yapıldı. Başbakan Boris Johnson ile pek çok politikacının katıldığı kutlamada Prens Charles ve eşi Düşes Camilla ile Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, kraliyeti temsil etti.

Haberler - ntv.com.tr 15.03.2022 - 10:35 | Son Güncelleme : 15.03.2022 - 10:44

İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 1

İngiliz Milletler Topluluğu Günü (Commonwealth Day) dün Londra’da kutlandı. Westminster Abbey’de yapılan törene İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kraliyet ailesi katıldı.

İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 2

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, ilk kez İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlamasına katılmazken, sebebinin sağlık sorunları ya da doktor tavsiyesi olmadığı belirtildi. Önümüzdeki ay 96'ncı yaşına girecek olan Kraliçe'nin ilerleyen yaşı nedeniyle etkinlikte yer almadığı düşünüldü. 

İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 3

Prens Charles ve eşi Düşes Camilla ile Prens William ve eşi Düşes , kraliyeti ve Kraliçe Elizabeth’i temsil etti. Kraliyet yazarlarına göre çiftler, Kraliçe’nin yokluğunu hissettirmedi.

İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 4

Çiftler Westminster Abbey’de birbirlerini öperek sıcak karşılamalarıyla dikkat çekti.

İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 5

Yaklaşık bin 500 kişinin izlediği bir resmi geçitle başlayan tören, BBC’den de canlı olarak yayınlandı.

İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 6

Pek çok politikacı ve diplomatın hazır bulunduğu törende Başbakan Boris Johnson bir konuşma yaparken, Mica Paris ve Emeli Sande gibi sanatçılar da şarkılarıyla sahne aldı.

İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 7

Tören sonrası Prens Charles, Londra'daki Marlborough Konutu'nda bir resepsiyon verdi.

İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 8

'Geleceğin kralı', konuklarıyla tek tek ilgilendi.

İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 9

Törenin en dikkat çeken ismi, İngilizlerin çok sevdiği Cambridge Düşesi Kate Middleton oldu.

İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 10

Baştan aşağı kraliyet mavisi kıyafetiyle öne çıkan 40 yaşındaki Düşes, kıyafetini Lock & Co imzalı şapka ve Jimmy Choo çantayla tamamlamıştı.

İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 11

Üç çocuk annesi Middleton bu etkinlikte, daha önce de taktığı, Prenses Diana’nın mirası olan zümrüt ve safir mücevherleri tercih etmişti.

İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 12

İşte İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlamasından yansıyanlar...

İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 13
İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 14
İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 15
İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 16
İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 17
İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 18
İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 19
İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 20
İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 21
İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 22
İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 23
İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 24
İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 25
İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 26
İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 27
İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 28
İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 29
İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması Kraliçe Elizabeth'siz yapıldı - 30

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