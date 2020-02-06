İngiliz milletvekili Tracy Brabin'den tek omuzlu kıyafet eleştirilerine yanıt

Brabin, bir Twitter kullanıcısının "Bu elbise Meclis için gerçekten de uygun mu?" sorusuna, gelen tüm paylaşımlara da yanıt olacak nitelikte karşılık verdi.

Brabin, "Merhaba, bu konuda gelen tüm yorumlara yanıt verecek zamanım yok ama şunu söyleyebilirim ki ben; basit, akşamdan kalma, hafifmeşrep, emzirmek üzere olan, yosma, sarhoş, çöp bidonundan yeni çıkmış değilim. Bir omuz yüzünden insanların böyle heyecanlanacaklarını kim tahmin edebilirdi?" şeklindeki mesajını paylaştı.