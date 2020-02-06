İngiliz milletvekili Tracy Brabin'den tek omuzlu kıyafet eleştirilerine yanıt

İngiliz Parlamentosu’nda tek omuzu açık kıyafetiyle konuşma yapan ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Tracy Brabin, kıyafeti nedeniyle hakarete varan eleştirilere maruz kalmıştı.
Brabin, bir Twitter kullanıcısının "Bu elbise Meclis için gerçekten de uygun mu?" sorusuna, gelen tüm paylaşımlara da yanıt olacak nitelikte karşılık verdi.
Brabin, "Merhaba, bu konuda gelen tüm yorumlara yanıt verecek zamanım yok ama şunu söyleyebilirim ki ben; basit, akşamdan kalma, hafifmeşrep, emzirmek üzere olan, yosma, sarhoş, çöp bidonundan yeni çıkmış değilim. Bir omuz yüzünden insanların böyle heyecanlanacaklarını kim tahmin edebilirdi?" şeklindeki mesajını paylaştı.
Brabin, kıyafeti nedeniyle eleştirildiği konuşmasında, bazı gazetecilerin İngiltere Başbakanlık konutundaki toplantıya alınmamasını eleştiriyordu.
58 yaşındaki siyasetçi, konuyla ilgili BBC’ye yaptığı açıklamada, eleştirilerin “üzücü” ve “kadınların her gün karşılaştıkları cinsiyetçiliğin bir başka örneği” olduğunu söyledi. “Ne kadar kaba olabildiklerine dair en iyi kozlarını oynadılar” diyen Brabin, “Ahmaklar ve kabalar ama onları kafama takmayacağım” ifadesini kullandı.
İki çocuk annesi siyasetçi, daha önce de kendi partisi de dahil olmak üzere, siyasetteki cinsiyetçi ayrıma karşı çıkışlarıyla tanınıyor. Brabin, İşçi Partisi'nde gölge kültür bakanı olarak görev yapıyor.
Öte yandan İngiltere’de milletvekillerinin resmi kıyafet kuralları bulunmuyor, ancak ‘normal’ iş kıyafeti giymeleri tavsiye ediliyor.