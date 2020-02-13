İngiliz milletvekili Tracy Brabin'in tartışma yaratan kıyafeti açık artırmada 14 bin sterline satıldı

Brabin’in geçen hafta tek omuzunu açıkta bırakan kıyafetiyle Parlamento’ya gitmesi tartışma yaratmış, sosyal medyada pek çok ‘uygunsuz kıyafet’ yorumu yapılmıştı.

Brabin, Twitter üzerinden, kendisine yöneltilen tüm eleştirileri kapsayıcı nitelikte bir açıklama yapmıştı. 58 yaşındaki siyasetçi, "Merhaba, bu konuda gelen tüm yorumlara yanıt verecek zamanım yok ama şunu söyleyebilirim ki ben; basit, akşamdan kalma, hafifmeşrep, emzirmek üzere olan, yosma, sarhoş, çöp bidonundan yeni çıkmış değilim. Bir omuz yüzünden insanların böyle heyecanlanacaklarını kim tahmin edebilirdi?" şeklindeki mesajını paylaşmıştı.