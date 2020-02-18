Bir aktivizm hareketi olan “Yok Oluş İsyanı”, cumartesi günü düzenlediği protestoyla, giyim endüstrisinin çevre üzerindeki zararlı etkisine dikkat çekmek için Londra Moda Haftası etkinliğinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Ama moda tasarımcısı Hindmarch, çevreyle ilgili farkındalığı artırmak ve plastik sorununa dikkat çekebilmek için farklı bir yol seçti.