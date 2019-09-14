İngiliz modacıların Brexit endişesi
İngiltere'de başlayan Londra Moda Haftası'na (London Fashion Week) 31 Ekim'de tamamlanması beklenen Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecinin gölgesi düştü. Brexit referandumuna karşı çıkan modacılar, bu kez AB'den anlaşmasız bir ayrılığa tepkili.
-
1
Londra Moda Haftası'nın açılışında konuşan İngiliz Moda Konseyi Başkanı Stephanie Phair, anlaşmalı bir Brexit çağrısı yaptı.
-
2Phair araştırmaların anlaşmasız bir Brexit olması halinde İngiliz moda sektörünün 1 milyar dolar zarar edebileceği uyarısında bulundu.
-
3Moda konseyi başkanı hükümetten 'Moda sanayinde sağlıklı bir büyüme sağlanmasını garanti edecek bir müzakere yürütmesini talep etti.
-
4Moda haftasından Burberry, Christopher Kane ve Victoria Beckham gibi markaların koleksiyonları tanıtılacak.
-
5Yokoluş İsyanı isimli iklim aktivistleri ise modanın iklim ve çevre krizine katkısını protesto etmek için eylem düzenlendi.