İngiltere’de 29 yaşındaki model Kimberley Miners, DAEŞ’E katılması için internet üzerinden nasıl beyninin yıkandığını anlattı
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29 yaşındaki İngiliz model Kimberley Miners, DAEŞ tarafından hedef alınarak kendilerine katılması için beyninin nasıl yıkandığını anlattı.
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Hatta Türkiye’ye gelerek Suriye’ye geçtiğini, yaptklarının şu anda utanç verici olduğunu ancak bunları yaptığında çok yalnız olduğunu ve ilgiye ihtiyacı olduğunu ifade etti.
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Miners, sosyal medyada yüzünün tamamının örtülü olduğu bir selfie paylaşınca dikkatleri üzerine çekti. Ardından paylaştığı canlı bomba kılığındaki kedi fotoğrafı nedeniyle İngiliz terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Yaptıklarından büyük pişmanlık duyduğunu söyleyen model; radikal İslamcı örgütün, beynini yıkadıkları genç modelin ikinci bir Sally Jones olmasını hedeflediklerini anlattı.
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Eski İngiliz punk’çı Sally Jones, 2013 yılında DAEŞ’e katılmış ve Ekim 2017’de ise bir insansız hava saldırısında ölmüştü.