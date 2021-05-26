İngiliz model Stephanie Dubois'in ölümüne AstraZeneca aşısı mı neden oldu?

Dubois, Astrazeneca aşısının ilk dozunu 6 Mayıs'ta olmuş ve yaptığı paylaşımda "Kendimi korkunç hissediyorum. Benim için pizza ve yatak zamanı" ifadelerine yer vermişti.

Dubois, bu paylaşımdan bir hafta sonra solunum problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İngiliz model o dönem yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi; 'Ailem beni test için hastaneye götürdü. Testim negatif çıktı. Muhtemelen, geçen hafta yaptırdığım corona virüs aşısının yan etkilerini yaşıyorum'





