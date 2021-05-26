İngiliz model Stephanie Dubois'in ölümüne AstraZeneca aşısı mı neden oldu?
İngiliz modelin AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetmesi sonrası İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan corona virüs aşısı yeniden tartışmaya açıldı. 39 yaşındaki modelin şüpheli ölümünün Avrupa İlaç Ajansı tarafından soruşturulacağı açıklandı.
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26.05.2021 - 10:59
İngiltere, AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybeden model Stephanie Dubois'u konuşuyor. 39 yaşındaki modelin AstraZeneca aşısı olduktan kısa sürede sonra hayatını kaybetmesi 'ölüm nedeni aşı mı' tartışmalarını beraberinde getirdi.
Dubois, Astrazeneca aşısının ilk dozunu 6 Mayıs'ta olmuş ve yaptığı paylaşımda "Kendimi korkunç hissediyorum. Benim için pizza ve yatak zamanı" ifadelerine yer vermişti.
Dubois, bu paylaşımdan bir hafta sonra solunum problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Dubois'in koronavirüs aşısı olduktan sonra damarlarında kan dolaşımını engelleyen pıhtılaşma oluşmaya başladı.
İngiliz model o dönem yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi; 'Ailem beni test için hastaneye götürdü. Testim negatif çıktı. Muhtemelen, geçen hafta yaptırdığım corona virüs aşısının yan etkilerini yaşıyorum'
Hastaneye kaldırıldıktan 5 gün sonra durumu kötüleşen Dubois, 19 Mayıs'ta komaya girdi ve hayatını kaybetti.
İngiliz modelin şüpheli ölümünün Avrupa İlaç Ajansı tarafından soruşturulacağı açıklandı.
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