İngiliz Ordusu Prens Andrew'i istemiyor

Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu Prens Andrew'un cinsel taciz iddiaları ve intihar eden pedofil milyoner Jeffrey Epstein ile ilişkisi uzun zamandır tartışılıyordu.

2019'da hücresinde intihar eden pedofil milyarder Epstein ile 2010 yılına kadar yakın arkadaş olan Prens Andrew, o dönem, henüz 17 yaşındaki Virginia Roberts'ı cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanmış ancak iddialar reddedilmişti.

Epstein'ın davasında mağdurlardan biri olan Virginia Roberts dava süresinde Prens Andrew'a suçlamalarına devam etmiş ve 2001 yılında bir gece kulübünde eğlendikten sonra beraber bir eve gidip cinsel ilişkiye zorlandığını açıklamıştı.