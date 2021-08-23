İngiliz Ordusu Prens Andrew'i istemiyor

23.08.2021 - 08:50
Kraliçe II. Elizabeth'in küçük oğlu, Prens Charles'ın kardeşi Prens Andrew, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle orduyla da sorun yaşıyor. İngiliz basınına göre, İngiltere Ordusu, Andrew'un Grenadier Muhafızları Albayı görevini sürdürmesinden rahatsızlık duyuyor.
Prens Andrew’un her ne kadar cinsel saldırı suçlaması nedeniyle istifa ettiği kamu görevlerine dönmesi beklenmese de, albaylığı sürdüreceği belirtiliyor. Saraya yakın kaynaklar, 61 yaşındaki York Dükü'nün tüm suçlamalara rağmen söz konusu onursal görevde kalmaya kararlı olduğunu bildiriyor.
Ordu yönetiminin, Prens'in kamu görevlerini yapmayacak olmasından dolayı silahlı kuvvetleri utandıracağını düşündüğü kaydediliyor.
Basında, bir ordu yetkilisinin “Görevini yapamayan bir albay olur mu?” diyerek yaşadıkları memnuniyetsizliği dile getirdiği de aktarıldı. Ama orduda kimse, Kraliçe'nin Andrew’ün albay olarak kalması yönündeki kararına karşı gelmek de istemiyor.
Kraliçenin, fuhuş ağı kuran Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ortaya çıktıktan sonra bir süre için kamu görevlerinden çekilen oğlunun yanında olduğu düşünülüyor. Prens Andrew, ABD’li Virginia Guiffre tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla dava edilmişti.
ABD'de reşit olmayan kızlara cinsel saldırı üzerinden seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken cezaevinde ölü bulunan ve intihar ettiği söylenen milyarder Jeffrey Epstein'i ilk itham eden mağdurlardan olan Virginia Giuffre, ay başında Prens Andrew'a dava açmıştı.
Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu Prens Andrew'un cinsel taciz iddiaları ve intihar eden pedofil milyoner Jeffrey Epstein ile ilişkisi uzun zamandır tartışılıyordu.
2019'da hücresinde intihar eden pedofil milyarder Epstein ile 2010 yılına kadar yakın arkadaş olan Prens Andrew, o dönem, henüz 17 yaşındaki Virginia Roberts'ı cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanmış ancak iddialar reddedilmişti.
Epstein'ın davasında mağdurlardan biri olan Virginia Roberts dava süresinde Prens Andrew'a suçlamalarına devam etmiş ve 2001 yılında bir gece kulübünde eğlendikten sonra beraber bir eve gidip cinsel ilişkiye zorlandığını açıklamıştı.
Prens Andrew ile üç kez cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını 2014'te ifşa etmiş olan Virginia Giuffre, ağustos ayı başında Manhattan bölge mahkemesinde açtığı davada, York Dükü tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve darp edildiği şikayetinde bulunmuştu.
Roberts kararının ardından basına konuşarak, "Prens Andrew'u bana yaşattıklarından sorumlu tutuyorum. Güçlü insanlar yaptıklarının bedelini ödemekten muaf tutulmamalı. Umarım diğer kurbanlar da korku ve sessizlik içinde yaşamamaları gerektiğini görürler" demişti.
"CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDIM"
Epstein'in istismarı ve seks ticareti ağının 16 yaşından itibaren 2000-2002 arasında kurbanı olduğunu söyleyen Giuffre, dava başvurusunda, Epstein'ın kendisini Prens Andrew ile tanışması için Londra'ya getirip uzun zamandır birlikte olduğu Britanyalı medya baronu Robert Maxwell'in sosyetik kızı Ghislaine Maxwell'in yardımıyla seks kölesi olarak esir aldığını, Prens Andrew'un, kendisini, Maxwell'in Londra'daki evinde istemediği halde cinsel ilişkiye girmeye zorladığını, Epstein'ın Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'ndaki malikanesinde ve Virjin Adaları'nda sahip olduğu özel adada taciz ettiğini, Epstein, Maxwell ve Andrew'un açık veya zımni tehditleri karşısında itaat etmemesinin sonuçlarından korkarak Andrew'la cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını iddia etmişti.
FOTOĞRAF DA DOSYAYA EKLENDİ
Dava başvurusuna basında çok sık kullanılan pembe üst giymiş Giuffre ile Prens Andrew'un yan yana fotoğrafı da eklenmişti. Fotoğrafta, cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde ölü bulunan Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein’e fuhuş ağında yardımla suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell de görülüyor.
"KIZIMLA PİZZA PARTİSİNDEYDİM" DEMİŞTİ
Temmuz 2019'da Epstein onlarca kadını cinsel istismardan gözaltına alındığında kendisine uzanan iddialarla ilgili BBC'ye mülakat veren Prens Andrew (61), Giuffre ile tanıştığını hatırlamadığını savunurken cinsel saldırı suçlamalarını kesin dille reddetmişti.
Prens Andrew, iddiaları soran sunucu Emily Maitlis'e, bahsedilen tarihte kızı Prenses Beatrice'i bir pizza partisine götürdüğünü, eşi şehir dışında olduğundan kızını yalnız bırakamadığını, bu nedenle de iddiaların da gerçek olamayacağını söylemişti. Ancak yanıtlarıyla kimseyi tatmin edememiş, röportaj büyük bir skandal olarak nitelendirilmişti. Ardından Andrew, kraliyet görevlerini bırakmak zorunda kalmış, saraydaki ofisini boşaltmıştı.
İŞBİRLİĞİ YAPMADI
Epstein'ın 66 yaşında hapiste yargılanmayı beklerken Ağustos 2019'da şüpheli şekilde hücresinde ölü bulunmasının ardından savcılar, Prens Andrew'un davayla ilgili işbirliği yapmadığını açıklamıştı.
Oysa Prens Andrew, iddialar ilk ortaya atıldığında konuyla alakası olmasa da Epstein ile eski ilişkisi nedeniyle her türlü iş birliğine hazır olduğunu duyurmuştu.