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İngiliz oyuncu Kelly Brook Bodrum'da

Anadolu Ajansı

Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih eden İngiliz oyuncu model ve sunucu Kelly Brook, mavi ve yeşilin buluştuğu koyları gezdi.

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    Dün sabah saatlerinde Bodrum Limanı'ndan ahşap tekne ile tura çıkan Kelly Brook, Orak Adası ve yakın çevresi ile Karada bölgesindeki koylara gitti.
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    Tur için yörede yapılan guleti tercih eden Brook, akşam saatlerinde limana döndü.

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    Erkek arkadaşı Jeremy Parisi'nin eşlik ettiği Brook'u, tur acentesi görevlileri karşıladı.

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    Beraberindekilerle İskele Meydanı'nda yürüyen Kelly Brook, Bodrum Belediye Meydanı'ndan taksiye binerek konakladığı otele gitti.

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    Samimi ve neşeli tavırları ile dikkati çeken ünlü oyuncu, acente yetkililerine teşekkür ederken, AA objektiflerine de el salladı. 

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