İngiliz oyuncu Roxanne Pallett evlendi

İngiliz oyuncu Roxanne Pallett bir süredir birlikte olduğu itfaiyeci sevgilisi Jason Carrion ile evlendi.

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05.03.2020 - 10:38

Emmerdale dizisiyle ünlenen Roxanne Pallett, bir süredir aşk yaşadığı itfaiyeci sevgilisi Jason Carrion ile hayatını birleştirdi.

Roxanne Pallett ile Jason Carrion, sadece yakın arkadaşlarının ve ailerinin katıldığı sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi.





İngiliz oyuncunun nikah töreni New York itfaiyesinde çalışan Carrion'un yaşadığı şehirde yapıldı. Damadın törende resmi üniformasını giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

37 yaşındaki Pallett'in annesi çift için, bir şiir okudu. Ancak bu şiirin manevi yönünden değeri oldukça büyüktü. Şiir damadın artık hayatta olmayan annesi tarafından yazılmıştı.







Çok mutlu olduğunu dile getiren Pallett, yaklaşık iki yıl önce bunalıma girerek intihar girişiminde bulunmuştu.

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