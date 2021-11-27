İngiliz şarkıcı Jessie J: Bebeğimi kaybettim

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Jessie J, düşük yaptığını duyurdu. 33 yaşındaki şarkıcının, bebeğinin kaybettiğini açıklamasının ardından dünyaca ünlü isimlerden ve sevenlerinden yüzlerce destek mesajı aldı. Jessie J, "Üzüntüm tarif edilemez. Ancak güçlü olduğumu ve iyi olacağımı biliyorum" dedi.

Haberler 27.11.2021 - 10:15

İngiliz şarkıcı Jessie J: Bebeğimi kaybettim - 1

'Price Tag' ve 'Domino' gibi hit parçalarıyla tanınan Jessie J, doktor kontrolü sırasında bebeğinin kalbinin artık atmadığını öğrendiğini açıkladı.


İngiliz şarkıcı Jessie J: Bebeğimi kaybettim - 2

10.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından elinde gebelik testi tuttuğu fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, "Bu sabah duygularımı kontrol edemediğimi hissediyorum. Bunu yazdığıma pişman olabilirim veya olmayabilirim, aslında bilmiyorum. Tek bildiğim bu gece şarkı söylemek istediğim. Kederden ya da süreçten kaçtığım için değil, bu gece şarkı söylemenin bana yardımcı olacağını bildiğim için..." dedi.


İngiliz şarkıcı Jessie J: Bebeğimi kaybettim - 3

Jessie J, "Bazı insanların konserimi iptal etmem gerektiğini düşüneceğini biliyorum. Şarkı söylemeye gençken neşe için, ruhumu doldurmak ve hiç değişmeyen öz sevgi terapisi için başladım ve bunu kendi yolumla işlemeliyim" diye konuştu.


İngiliz şarkıcı Jessie J: Bebeğimi kaybettim - 4

Jessie J sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi kendime bir bebek sahibi olmak sahibi olmak istedim. Çünkü bu kısa hayatta en çok istediğim şeydi. Hamile kalmak başlı başına bir mucizeydi ve bu tecrübeyi hiçbir zaman unutmayacağım..."


İngiliz şarkıcı Jessie J: Bebeğimi kaybettim - 5

"Hâlâ şoktayım, üzüntüm tarif edilemez. Ancak güçlü olduğumu ve iyi olacağımı biliyorum. Ayrıca dünyanın her yerinden milyonlarca kadının bu acıyı hissettiğini biliyorum. Onlarla bağ kurduğumu hissediyorum. Bu, dünyanın en yalnız hissi."

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