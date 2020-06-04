İngiliz Vogue dergisinin kapağında kasiyer, ebe ve metro sürücüsü

ntv.com.tr 04.06.2020 - 13:05
İngiliz Vogue dergisi, Temmuz 2020 sayısını sıra dışı kapaklarla çıkardı.
Dergi, ünlü yıldızlar yerine corona virüs salgınında hayatın devam etmesi için zorunlu iş alanlarında çalışan üç kadını dergiye taşıdı: Ebe, metro sürücüsü ve market çalışanı.
Derginin şef editörü Edward Enninful, cesur ve kendilerini başkalarına yardım etmeye adayan kadınlara yer vermek istediklerini söyledi.
Ağustos 2017’den beri dergiyi yöneten Gana doğumlu, Londra’da yetişmiş eski bir model olan Enninful, dergi tarihinde yönetimi üstlenen ilk erkek ve beyaz olmayan kişi.
Sosyal medyadan dergi kapaklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yılın başında bana Vogue’un temmuz kapağında bir ebe, metro sürücüsü ve market çalışanı yer alacak deseniz size inanmazdım. Fakat Covid-19'la mücadele ederken kendimizi sıradan insanlara ve onların olağanüstü güçleri ile nezaketlerine yaslanmış bulduk” diye konuştu.
Jamie Hawkesworth’un çektiği kapaklarda Londra’nın doğusunda ebe olarak çalışan Rachel Millar, Londra metrosunda çalışan Narguis Horsford ve Londra’da bir market çalışan Anisa Omar yer aldı.