İngiliz Vogue dergisinin kapağında kasiyer, ebe ve metro sürücüsü

Sosyal medyadan dergi kapaklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yılın başında bana Vogue’un temmuz kapağında bir ebe, metro sürücüsü ve market çalışanı yer alacak deseniz size inanmazdım. Fakat Covid-19'la mücadele ederken kendimizi sıradan insanlara ve onların olağanüstü güçleri ile nezaketlerine yaslanmış bulduk” diye konuştu.