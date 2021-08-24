İngilizler Prens Harry ile Meghan Markle'ı takibi bıraktı

Kraliyet Ailesi'ni hedef alan açıklamalarda bulunan Prens Harry- Meghan Markle çiftinin, özellikle İngiliz takipçileri tarafından antipati ile karşılandığı belirtiliyor.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın resmi hesapları olan Sussex royal'in 10.1 milyon takipçisi bulunuyor.



