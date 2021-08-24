İngilizler Prens Harry ile Meghan Markle'ı takibi bıraktı

Geçen yıl kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınan Prens Harry ile Meghan Markle'a sosyal medyada destek azaldı. Ünlü çift hızla takipçi kaybederken, Prens William ve eşi Kate Middleton 1 milyon yeni hayran kazandı.

24.08.2021 - 08:25

İngilizler Prens Harry ile Meghan Markle'ı takibi bıraktı - 1
İngiliz basını, Kraliyet Ailesi'nin küskün kardeşleri Prens William ile Prens Harry’nin sosyal medya takipçilerini karşılaştırdı.

İngilizler Prens Harry ile Meghan Markle'ı takibi bıraktı - 2
Unvanlarından vazgeçerek ABD’ye yerleşen İngiltere Kraliyet Ailesi’nin asi çifti Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın, yılın başından bu yana 700 bin takipçi kaybettiği belirtildi.
İngilizler Prens Harry ile Meghan Markle'ı takibi bıraktı - 3
Buna karşılık tahtın iki numaralı varisi Prens William ile eşi Kate Middleton'ın yaklaşık 1 milyon yeni takipçi kazandığı belirlendi.

İngilizler Prens Harry ile Meghan Markle'ı takibi bıraktı - 4
Kraliyet Ailesi'ni hedef alan açıklamalarda bulunan Prens Harry- Meghan Markle çiftinin, özellikle İngiliz takipçileri tarafından antipati ile karşılandığı belirtiliyor.
İngilizler Prens Harry ile Meghan Markle'ı takibi bıraktı - 5
Prens Harry ile Meghan Markle'ın resmi hesapları olan Sussex royal'in 10.1 milyon takipçisi bulunuyor.

İngilizler Prens Harry ile Meghan Markle'ı takibi bıraktı - 6
Prens William ve Kate'in Duke and Duchess of Cambridge hesabını ise 13 million kişi takip ediyor.

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