İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüsü nasıl kaptı?

"EL SIKIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

İngiltere’de Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubu, 3 Mart’ta sarılma ve el sıkışmaların bırakılması çağrısı yaptı. Fiziksel temasın durdurulması, virüsle başa çıkmak için el hijyenine dikkat edilmesi tavsiyesinde bulundu. Ancak aynı gün Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında karşılaştığı insanlarla el sıkışmaya devam ettiğini ve edeceğini söyledi.