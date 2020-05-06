İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüsü nasıl kaptı?

06.05.2020 - 10:14 | Son Güncelleme : 06.05.2020 - 11:22
İngiltere, Başbakan Boris Johnson’ın corona virüsü nasıl kaptığını tartışıyor. Bilim insanlarının aksi yöndeki tavsiyelerine rağmen Johnson’ın el sıkışma alışkanlığını bırakmaması konuşuluyor.
"EL SIKIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"
İngiltere’de Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubu, 3 Mart’ta sarılma ve el sıkışmaların bırakılması çağrısı yaptı. Fiziksel temasın durdurulması, virüsle başa çıkmak için el hijyenine dikkat edilmesi tavsiyesinde bulundu. Ancak aynı gün Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında karşılaştığı insanlarla el sıkışmaya devam ettiğini ve edeceğini söyledi.
Bilim kurulunun tavsiye belgesinde, “El hijyeninin önemi hakkında mevcut kanıtlar göz önüne alındığında, el sıkışmak ve sarılmak gibi selamlaşmalara karşı hükümetin tavsiyelerde bulunması gerektiği konusunda karar alınmıştır” denildi.
"HASTANEDE HERKESLE EL SIKIŞTIM"
Başbakan ise bir gün sonrasında, “Sürekli el sıkıştığımı söyleyebilirim. Geçen gece bir hastanedeydim, birkaç corona virüs hastası olduğunu düşünüyorum ve herkesle el sıkıştım, bilmekten memnun olacaksınız” dedi.
TEDAVİDEN SONRA DA MASKESİZ
Elinde kahvesiyle görüntülenen Johnson'ın en önemli corona virüs tedbirlerinden biri olan maske takma önerisine uymaması dikkat çekti.