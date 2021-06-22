İngiltere, küçük Boris Johnson olarak doğan bebeği konuşuyor

"DAVID ADETA BİR ÜNLÜ GİBİ"

35 yaşındaki çiçeği burnunda anne Tatiana Doronina, Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, “David adeta bir ünlü gibi. Onu gören herkes baştan aşağı süzüyor. Görür görmez onu Boris Johnson ile kıyaslıyor” diye konuştu.

Doğumundan hemen sonra bebeğinin saçlarını fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren anne Tatiana, “Saçları nasıl bu kadar açık renkli olabilir diye düşündüm. Sonra ilk kez onu yıkadığımda saçlarının çok gür olduğunu fark ettim. Onu gören tüm hemşireler de saçlarının gürlüğüne şaşırdılar. O adeta bir minik Boris” dedi.