İngiltere tarihinde bir ilk: Kraliçe Elizabeth, Buckingham Sarayı'nın bahçesini halkın kullanımına açtı

PANDEMİ KRALİÇE'NİN FİNANSAL DURUMUNU VURDU

Öte yandan, geleneksel olarak, Kraliçe Elizabeth sarayda yılda üç kez bahçe partisine ev sahipliği yapıyor. Ancak, bunlar pandemi nedeniyle son iki yıldır iptal edilmek zorunda kaldı.

Aynı şekilde 1993 yılından bu yana gerçekleşen devlet odalarının yaz aylarında halka açılması da devam ettirilemedi.