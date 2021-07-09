İngiltere tarihinde bir ilk: Kraliçe Elizabeth, Buckingham Sarayı'nın bahçesini halkın kullanımına açtı

ntv.com.tr - Reuters 09.07.2021 - 12:33
İngiltere’de bugün itibaren ziyaretçiler, ilk kez Kraliçe Elizabeth'in Londra'daki evinin bahçelerinde refakatçisiz dolaşabilme imkanına sahip oldu.
Yüzyıllardır Birleşik Krallık hükümdarının resmi konutu olarak kabul edilen Buckingham Sarayı'nın inşasına 1703 yılında başlandı, iki yıl sonra ise kullanıma açıldı.
39 dönümden oluşan bahçe ise saraya 1820'de dahil edildi. Ancak, günümüze kadar Buckingham Sarayı’na, kraliyet tarafından yetkilendirilmeyen rehberlerin eşlik etmediği ziyaretçiler kabul edilmedi.
Ancak, bu yıl Eylül ayına kadar geçerli olan 16,50 (yaklaşık 198 Türk lirası) sterlinlik bilet, turistlerin bahçeleri kendi başlarına keşfetmelerine izin verecek.
Kraliyet Koleksiyonu kurumunun yöneticisi Sally Goodsir, "Mevcut pandemi durumu nedeniyle bu yıl ne yazık ki devlet odalarını ziyarete açamadık açamadık. Ancak, bahçeyi açabilmemiz harika” dedi.
Bununla birlikte, uygulamaya İngilizler büyük bir ilgi gösterdi. Ziyaretçiler, arı kovanları ve Kraliçe Victoria ve Prens Albert'in diktiği çınar ağaçları önünde verdiği pozları sosyal medyada paylaştı, çimenlerinde piknik yaptı.
Öte yandan, geleneksel olarak, Kraliçe Elizabeth sarayda yılda üç kez bahçe partisine ev sahipliği yapıyor. Ancak, bunlar pandemi nedeniyle son iki yıldır iptal edilmek zorunda kaldı.
Aynı şekilde 1993 yılından bu yana gerçekleşen devlet odalarının yaz aylarında halka açılması da devam ettirilemedi.
Geçen ay yetkililer, Kraliyet Ailesi'nin maddi durumunun pandemiden bir darbe aldığını ve normalde bilet satışlarından elde edilen milyonlarca sterlinlik kaybettiğini söyledi.