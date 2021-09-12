İngiltere'de güzellik yarışmasının finalisti makyajsız yarışacak

KARANTİNADA MAKYAJSIZ GÜNLER

Seline, makyaj yapmaya, saçlarını düzleştirmeye ve uyum sağlamak için "teninden biraz daha açık" fondöten kullanmaya 13 yaşında başlamış.

Şimdi şarkıcı ve söz yazarı da olan Seline, Instagram ve TikTok gibi popüler uygulamalardaki filtrelerin "okulda yaptığının aynısını yaptığını" fark etmiş.

Seline, Büyük Britanya Güzellik Yarışması'nda 27 ve 38 yaşları arasındakiler için 2020'de açılan yeni Ms Büyük Britanya kategorisine daha önce girmiş ancak jüriye "görmek istediklerini düşündüğü şeyi" verdiğini hissetmiş.

Ancak corona virüs karantinası sırasında her gün makyaj yapma baskısı ortadan kalkmış ve Seline, "kendini olduğu gibi kabul etmeyi" öğrenmiş.