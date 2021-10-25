İngiltere'de 'İğneli sapık' alarmı (Gece kulüpleri boykot ediliyor)

İngiliz polisi, gece kulüplerinde ve barlarda kadınlara iğneyle uyuşturucu enjekte eden saldırganları yakalamak için harekete geçti.

Haberler 25.10.2021 - 09:16

İngiltere'de 'İğneli sapık' alarmı (Gece kulüpleri boykot ediliyor) - 1

İngiltere'nin farklı kentlerinde, eğlenmek için gece kulübü veya bara gittiklerinde kendilerine yapılan enjeksiyon sonucu bayılan ve gözlerini hastanede açan genç kızların sayısının artması üzerine kapsamlı soruşturma başlatıldı. Euronews'in haberine göre; Nottinghamshire kentinde en az 10 kadın bu yönde şikayette bulunurken, suçlamalarla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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İngiltere'de 'İğneli sapık' alarmı (Gece kulüpleri boykot ediliyor) - 2
Sosyal medyada imza kampanyası başlatıldı

Bu arada gece kulüplerinin ve barlara girişte daha iyi arama yapılmasını isteyenler sosyal medya üzerinden imza kampanyası başlattı. Bu imza kampanyasına katılanların sayısının 160 bini geçmesi üzerine parlamentoda da konuyla ilgili bir genel tartışma yapılması bekleniyor.

Gece kulüpleri boykot ediliyor

İngiltere’de “İğneli sapık” paniği artarken, öğrenci gurupları ülke genelinde 40’dan fazla kentte, geçen hafta gece kulüplerini boykot eylemi gerçekleştirdi.
İngiltere'de 'İğneli sapık' alarmı (Gece kulüpleri boykot ediliyor) - 3

Mağdur genç kadın yaşadıklarını anlatıyor


Nottingham Üniversitesi’nde eğitim gören 19 yaşındaki Sarah Buckle, BBC'ye yaptığı açıklamada açıklamada, yaşadığı kötü tecrübeden sonra dışarı çıkmaya korktuğunu belirtti. Buckle, "Ceketimi vestiyere bırakıp tuvalete gitmiştim. Daha sonra dans ettiğimi ve arkadaşlarımla barda olduğumu hatırlıyorum. Daha sonra eve gidene hafızam bomboş. Sabah uyandığımda, ayağım çok ağrıyordu, bir morarma yoktu ama üzerinde iğne deliği izleri vardı" dedi.

Genç kadın daha sonra hastaneye gidip, kendisine ne tür bir ilaç verildiği anlamak için test olmak istediğini ancak kendisine bunun için çok geç olduğunu söylediklerini aktardı. HIV ve diğer bir bulaşıcı hastalığı kapıp kapmadığını anlamak test olduğunu kaydeden genç kadın, hala sonuçları beklediğini ifade etti..

İngiltere'de 'İğneli sapık' alarmı (Gece kulüpleri boykot ediliyor) - 4
Polis soruşturmayı sürdürüyor

Nottinghamshire Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kathryn Craner, son dönemde gelen şikayetlerle ilgili kapsamlı bir araştırma başlattıklarını söyledi. Polis Sözcüsü, “Şu anda, içkilerine bir şeyler ilave edildiğinden şüphelenen kişilerin ifadelerini ve yine bununla bağlantılı olarak, bazı mağdurların, sanki biri onlara fiziksel olarak iğne batırmış gibi bir kaşınma hissi yaşadıkları yolundaki şikayetleri inceliyoruz” dedi.

İngiltere'de 'İğneli sapık' alarmı (Gece kulüpleri boykot ediliyor) - 5
Şikayette bulunanların bazılarının kendilerini çok kötü hissetmeden önce fiziksel bir iğnelenme hissine kapıldıklarını belirten polis sözcüsü, içkilerine uyuşturucu veya ilaç konularak bilinçlerini kaybedenlerden daha farklı bir durumla karşı karşıya olduklarını sözlerine ekledi.

İngiltere'de 'İğneli sapık' alarmı (Gece kulüpleri boykot ediliyor) - 6

Bir kişi gözaltına alındı


Nottinghamshire polisi, bu yöntemle saldırıya uğradığını düşünen en az 10 kadından şikayet geldiğini ve bu soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Global Uyuşturucu Araştırmalarını kuran Doktor Adam Winstock, başkalarına iğneyle uyuşturucu zerk etmenin diğer zehirleme yollarından daha zor ve karışık olduğu görüşünü dile getirdi.

Winstock, alkole yabancı madde katarak insanları zehirlemenin veya uyuşturucu vermenin daha kolay olduğuna dikkat çekerek, bu konuda diğer seçeneklerin de göz önünde tutulmasını istedi.

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