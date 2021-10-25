İngiltere'de 'İğneli sapık' alarmı (Gece kulüpleri boykot ediliyor)

Mağdur genç kadın yaşadıklarını anlatıyor



Nottingham Üniversitesi’nde eğitim gören 19 yaşındaki Sarah Buckle, BBC'ye yaptığı açıklamada açıklamada, yaşadığı kötü tecrübeden sonra dışarı çıkmaya korktuğunu belirtti. Buckle, "Ceketimi vestiyere bırakıp tuvalete gitmiştim. Daha sonra dans ettiğimi ve arkadaşlarımla barda olduğumu hatırlıyorum. Daha sonra eve gidene hafızam bomboş. Sabah uyandığımda, ayağım çok ağrıyordu, bir morarma yoktu ama üzerinde iğne deliği izleri vardı" dedi.



Genç kadın daha sonra hastaneye gidip, kendisine ne tür bir ilaç verildiği anlamak için test olmak istediğini ancak kendisine bunun için çok geç olduğunu söylediklerini aktardı. HIV ve diğer bir bulaşıcı hastalığı kapıp kapmadığını anlamak test olduğunu kaydeden genç kadın, hala sonuçları beklediğini ifade etti..