İngiltere'de 'İğneli sapık' alarmı (Gece kulüpleri boykot ediliyor)

Haberler 25.10.2021 - 09:16
İngiltere'nin farklı kentlerinde, eğlenmek için gece kulübü veya bara gittiklerinde kendilerine yapılan enjeksiyon sonucu bayılan ve gözlerini hastanede açan genç kızların sayısının artması üzerine kapsamlı soruşturma başlatıldı. Euronews'in haberine göre; Nottinghamshire kentinde en az 10 kadın bu yönde şikayette bulunurken, suçlamalarla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
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Mağdur genç kadın yaşadıklarını anlatıyor
Nottingham Üniversitesi’nde eğitim gören 19 yaşındaki Sarah Buckle, BBC'ye yaptığı açıklamada açıklamada, yaşadığı kötü tecrübeden sonra dışarı çıkmaya korktuğunu belirtti. Buckle, "Ceketimi vestiyere bırakıp tuvalete gitmiştim. Daha sonra dans ettiğimi ve arkadaşlarımla barda olduğumu hatırlıyorum. Daha sonra eve gidene hafızam bomboş. Sabah uyandığımda, ayağım çok ağrıyordu, bir morarma yoktu ama üzerinde iğne deliği izleri vardı" dedi.
Genç kadın daha sonra hastaneye gidip, kendisine ne tür bir ilaç verildiği anlamak için test olmak istediğini ancak kendisine bunun için çok geç olduğunu söylediklerini aktardı. HIV ve diğer bir bulaşıcı hastalığı kapıp kapmadığını anlamak test olduğunu kaydeden genç kadın, hala sonuçları beklediğini ifade etti..
Bir kişi gözaltına alındı
Nottinghamshire polisi, bu yöntemle saldırıya uğradığını düşünen en az 10 kadından şikayet geldiğini ve bu soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Global Uyuşturucu Araştırmalarını kuran Doktor Adam Winstock, başkalarına iğneyle uyuşturucu zerk etmenin diğer zehirleme yollarından daha zor ve karışık olduğu görüşünü dile getirdi.
Winstock, alkole yabancı madde katarak insanları zehirlemenin veya uyuşturucu vermenin daha kolay olduğuna dikkat çekerek, bu konuda diğer seçeneklerin de göz önünde tutulmasını istedi.