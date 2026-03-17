İngiltere'de satılmak üzereydi. Çalınan 2 İznik çinisinin Türkiye'ye iade edildi
17.03.2026 12:07
AA
Sultanahmet Camisi ve Rüstem Paşa Camisi'nden çalınan 16'ncı yüzyıla tarihlenmiş 2 İznik çinisinin Türkiye'ye iade edildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sultanahmet Camisi ve Rüstem Paşa Camisi'nden çalınan 16'ncı yüzyıla tarihlenmiş 2 İznik çinisinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre "Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler" sergisi, Osmanlı'nın kutsal beldelere hizmet anlayışını ve asırlardır taşınan emanet bilincini yeniden gündeme taşıdı.
Bakan Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde kutsal emanetler, Kabe örtüleri, Kur'an-ı Kerim nüshaları ve seçkin eserlerin yer aldığı sergiyi ziyaret etti.
Sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, bir müjdesinin olduğunu belirterek, "Sultanahmet Camisi ve Rüstem Paşa Camisi'nden çalınmış olan, 16'ncı yüzyıla tarihlenmiş 2 adet İznik çinisinin ülkemize iadesini sağlamış bulunuyoruz. Çiniler, Ankara Etnografya Müzemizde muhafaza altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.
İNGİLTERE'DE SATILMAK ÜZEREYKEN BULUNDU
Söz konusu eserlerin İngiltere'de bir müzayede evinde satışa sunulmak üzereyken Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının koordinasyonunda yapılan girişimler sonucu müzayededen çekildiğini ve çinileri elinde bulunduran kişinin eserleri Türkiye'ye iade etmeyi kabul ettiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:
“Londra Büyükelçiliğimizin yoğun çabaları, Londra Metropolitan Polisi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bu eserlerin Sultanahmet ve Rüstem Paşa camilerine ait olduğunu bilimsel verilerle ortaya koyan uzmanlarımız bu güzel sonucu elde etmemizi sağlamıştır. Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Yapay Zeka Destekli Kültür Varlığı Tanımlama Projesi' kapsamında, kaçakçılığa konu ülkemiz kökenli kültür varlıklarının internet ortamında taranması ve arşivlenmesine yönelik olarak kullanılan 'TraceArt' sisteminden yararlandığımızı da özellikle vurgulamak isterim.”
"BİZİM OLAN BİZE DÖNMÜŞTÜR"
Kültür varlığı kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Ersoy, "Göreve geldiğimiz günden itibaren tarihi eser kaçakçılığına karşı attığımız kararlı adımlar, inşa ettiğimiz güçlü uluslararası iş birliği ağı bir kez daha sonuç vermiş ve bizim olan bize döndürülmüştür. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Varisi olduğumuz her bir eserimizin ait olduğu topraklara, asli sahibi olan milletimize iadesini sağlayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.