İngiltere'ye kaçan Prenses Haya'nın korumasıyla aşk iddiası
Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum'un eşi Prens Haya'nın İngiltere'ye kaçma nedeni tartışılırken, Prenses'in İngiliz korumasıyla aşk yaşadığı ve bu ilişkinin kocası tarafından öğrenildiği iddia edildi.
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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un (69) eşi Prenses Haya'nın (45), kocasını terk ettiği, İngiltere'nin başkenti Londra'ya kaçtığı iddia edilmişti.
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Şeyh’in altı eşinden biri olan Prenses Haya’nın Londra’da saklandığı, ancak hayatından endişe ettiği bildirilmişti.
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İngiliz basınında yer alan yeni iddia, Prenses Haya’nın İngiliz korumasıyla arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin el Maktum tarafından öğrenilmesi sonucu Prenses’in ülkeyi terk ettiği şeklinde.
Ayrıca Prenses’in İngiliz korumaya pahalı hediyeler de aldığı belirtiliyor.
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Öte yandan İngiltere'deki ünlü Ascot At Yarışlarında sık sık Kraliçe 2. Elizabeth ile sohbet ederken görüntülenen, Yarış atları ve İngiltere'de bir yarış atı çiftliği de bulunan Şeyh Muhammed'in 15 yıllık eşi Prenses Haya'ya karşı İngiltere'de dava açtığını duyuruldu.
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Londra’da 30 Temmuz’da gerçekleştirilecek duruşmada Dubai Şeyhi ve Prenses Haya, çocuklarının velayeti için karşı karşıya gelecek.