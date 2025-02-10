İnsan ömrü ortalama kaç yıl? Bilim insanları yanıtladı

Michigan Üniversitesi Sosyal Epidemiyoloji ve Nüfus Sağlığı Merkezi eş-direktörü Briana Mezuk, bu durumu şu sözlerle açıklıyor:

“Her şeyin bir sınırı olmalı. Bildiğimiz kadarıyla ölümsüz olan hiçbir canlı yok. Ama yaşam süresi ve sağlıklı yaşam sürelerinde büyük farklılıklar var. Asıl sorulması gereken soru da bu: Ne kadar süre yaşayabiliriz ve bu süre zarfında hayatı yaşamaya değer kılan psikolojik, fiziksel ve sosyal kapasitelerimizi koruyabilir miyiz?”

Bilimsel verilere göre, insan ömrü için doğal bir sınır var: 122 yıl. Bu sınırı, 1997'de 122 yaşında ölen Jeanne Calment'tan başka aşan biri olmadı.