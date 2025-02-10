İnsan ömrü ortalama kaç yıl? Bilim insanları yanıtladı
Genetik faktörler, beslenme tarzı, stres, sigara ve alkol kullanımı gibi pek çok etken, yaşam süresi üzerinde belirleyici olabiliyor. Uzmanlar, son yıllarda insan ömrünün uzamasını aşı, antibiyotik ve sağlık hizmetleri alanlarındaki çeşitli gelişmelerle ilişkilendiriliyor ancak yine de birçok kişi, 100 yaşını göremeden hayatını kaybediyor. Bilim insanlarına göre bu durumun pek çok nedeni var.
COVID-19 pandemisinin başlamasından beş yıl sonra, ABD'deki ortalama yaşam süresi geriledi. Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'nin 2023 verilerine göre, Amerikan yerlilerinin ve Alaska yerlilerinin yaşam beklentisi 6,6 yıl azalarak 65,2'ye düştü.