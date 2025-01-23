İnsanlar bir milyon yıl sonra neye benzeyecek? Tasarlanmış bebekler mi olacak? Uzman isimden çarpıcı görüş

TEKNOLOJİNİN EVRİME MÜDAHALESİ

Mailund’un en çarpıcı öngörüsü ise tasarlanmış bebekler (designer babies) ile ilgili. Bilim insanları bir embriyonun genlerini değiştirecek teknolojiye sahip ancak bu tartışmalı bir konu ve kimse gelecekte buna dair ne olacağından emin değil. Ancak Mailund'a göre, doğal evrim sürecinin yerini genetik mühendislik ve biyoteknolojiye bırakabileceği. Mailund,, "İnsanlar, bir milyon yıl beklemek yerine, kendi evrimlerini hızlandırmak isteyebilir. Gen düzenleme teknikleri sayesinde, genetik hastalıkların tamamen ortadan kaldırılması veya belirli özelliklerin geliştirilmesi mümkün hale gelecek," diye belirtiyor.



Ancak bu tür teknolojilerin etik boyutuna dikkat çeken Mailund, "Evrim, sadece fiziksel ya da zihinsel gelişim değil, aynı zamanda kültürel ve ahlaki bir süreçtir. Teknolojinin evrime müdahalesi, insan olmanın anlamını yeniden tanımlayabilir," uyarısında bulunuyor.