İnsanlar bir milyon yıl sonra neye benzeyecek? Tasarlanmış bebekler mi olacak? Uzman isimden çarpıcı görüş
İnsanlar gelecekte nasıl görünecek? Daha uzun mu olacağız, tırnaklarımız daha kısa mı olacak ve saçlarımız daha mı az olacak? Bu alanda uzman olan Aarhus Üniversitesi Biyoenformatik Araştırma Merkezi'nden Doçent Thomas Mailund, insanların 1 milyon yıl sonra nasıl görüneceği sorularına ilişkin görüşlerini paylaştı.
İnsan evrimi, milyonlarca yıl boyunca çevresel, genetik ve sosyal faktörlerin etkisiyle şekillenmiş karmaşık bir süreç. Peki, bir milyon yıl sonra insanlık nasıl görünecek? Bu sorunun yanıtı, hem bilim insanları hem de geleceğe dair spekülasyonlara ilgi duyanlar için büyük bir merak konusu. Danimarkalı genetikçi ve evrim biyoloğu Thomas Mailund, insan evriminin geleceği üzerine ilgi çekici değerlendirmelerde bulunuyor.