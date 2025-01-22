İnsanlar kış uykusuna yatabilir mi?
Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, kış uykusuna yatan ayıların düşen vücut ısısının, insanlar tarafından taklit edilebileceğini ortaya çıkardı. Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, bu süreç "termoregülatör inversiyon" (TI) olarak adlandırıldı.
Bilim insanları, kalp krizi veya felç gibi ciddi sağlık problemlerinde doktorların hastaların vücut ısısını düşürmelerine olanak tanıyacak bir yöntem geliştirdi. Bu teknik, insanların kış uykusuna yatamasa da, bazı hayvanların bu dönemde vücut sıcaklıklarını düşürme yeteneklerini taklit edebilmesini sağlayabilir.