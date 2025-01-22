İnsanlar kış uykusuna yatabilir mi?

OHSU Tıp Fakültesi'nden araştırmacı Domenico Tupone, çalışmanın amacına dair şu ifadeleri kullandı:

"Vücut sıcaklığını düşürmeyi hedefliyoruz, böylece beyin ve kalp gibi organlar daha az oksijenle çalışabilir. Bu sayede, oksijen eksikliği (iskemi) durumunda bile organlar daha uzun süre dayanabilir ve felç veya kalp krizinin etkileri azaltılabilir.''