İnsanların size saygı duymasını sağlayan 9 cümle

"Kontrolümüz altındaki şeylere odaklanalım" cümlesi, enerjinizi şikayet etmekten çok üretmeye harcamak istediğinizi gösterir. Bu durum pragmatik ve duygusal olgunluğa erişmiş biri olduğunuzu ifade eder.

Eğer bir hata yaptıysanız, "Benim hatamdı" demek de dürüst olduğunuza dair bir doğru işaret olacaktır. Bu cümle, suçu başkasına atmak yerine sorumluluk alabilme yeteneğiniz olduğunu gösterir.