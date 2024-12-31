İnsanlık tarihinin kökeni değişiyor: Afrika değil, Doğu Asya'da ortaya çıkmış!
Evrimsel biyolog Dr. Huan Shi'nin öncülük ettiği yeni bir araştırma, insanlığın Afrika'dan değil, Doğu Asya'dan çıktığına dair çarpıcı bir teori öne sürdü. Genetik bulgular ve antik fosillerin bu iddiayı güçlendirdiğini söyleyen Shi, teorisinin dünya çapında kabul görmesini beklediğini belirtti.
Yapılan yeni bir araştırma, uzun süredir kabul gören modern insanların Afrika'da doğduğu teorisine karşı çıkarak, insan türünün Doğu Asya'da başladığını iddia etti.