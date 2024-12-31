İnsanlık tarihinin kökeni değişiyor: Afrika değil, Doğu Asya'da ortaya çıkmış!

Evrimsel biyolog Dr. Huan Shi'nin öncülük ettiği yeni bir araştırma, insanlığın Afrika'dan değil, Doğu Asya'dan çıktığına dair çarpıcı bir teori öne sürdü. Genetik bulgular ve antik fosillerin bu iddiayı güçlendirdiğini söyleyen Shi, teorisinin dünya çapında kabul görmesini beklediğini belirtti.

İnsanlık tarihinin kökeni değişiyor: Afrika değil, Doğu Asya'da ortaya çıkmış! - 1

Yapılan yeni bir araştırma, uzun süredir kabul gören modern insanların Afrika'da doğduğu teorisine karşı çıkarak, insan türünün Doğu Asya'da başladığını iddia etti.

YAŞAM HABERLERİ

İnsanlık tarihinin kökeni değişiyor: Afrika değil, Doğu Asya'da ortaya çıkmış! - 2

ANTİK AVRUPALILARLA DAHA YAKIN GENLER

Evrimsel biyolog Dr. Huan Shi “Doğu Asya’dan çıkış” teorisini savunarak, bu bölgedeki insan nüfuslarının genetik çeşitliliğinin daha düşük olduğunu ve bu durumun, bu toplumların insanlık tarihindeki ilk atalar olma olasılığını artırdığını belirtti.

Ayrıca, Doğuluların antik Avrupalılara genetik olarak çok daha yakın olduğuna dikkat çekti.

İnsanlık tarihinin kökeni değişiyor: Afrika değil, Doğu Asya'da ortaya çıkmış! - 3

Bu teori, karmaşık canlıların genetik çeşitliliğinin daha düşük olduğu, yani genetik “doğaçlamaların” hayatta kalma şansının daha az olduğu düşüncesine dayanıyor.

Dr. Shi, “maksimum genetik çeşitlilik” (MGD) kavramını kullanarak, türlerin daha az çeşitliliğe sahip olanlarının, evrimsel açıdan daha eski ve kökensel olma ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürdü.

İnsanlık tarihinin kökeni değişiyor: Afrika değil, Doğu Asya'da ortaya çıkmış! - 4

DNA BULGULARI AFRİKA TEORİSİNİ SARSIYOR

Dr. Shi, Aralık ayında yaptığı açıklamada, Avrupa’da bulunan en eski modern insanlara ait DNA örneklerinin Afrikalılardan çok, Asyalılara daha yakın genetik benzerlikler gösterdiğini belirtti.

İnsanlık tarihinin kökeni değişiyor: Afrika değil, Doğu Asya'da ortaya çıkmış! - 5

Dr. Shi, ayrıca Doğu Asya’daki eski fosillerin, bu bölgenin insanlığın kökeni olabileceğini daha da güçlendirdiğini savundu.

Özellikle, Çin’in Şensi eyaletine bağlı Dali ilçesinde bulunan 260 bin yıllık "Dali kafatası"nın modern insanlarla benzer özellikler taşıması, bu teoriye olan ilgiyi artırdı.

Dali kafatasının, Afrika’daki en eski Homo sapiens fosilleriyle benzerlikler gösterdiği belirtildi.

İnsanlık tarihinin kökeni değişiyor: Afrika değil, Doğu Asya'da ortaya çıkmış! - 6

"DOĞRUYU SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Dr. Shi, 2016 yılında “Doğu Asya’dan çıkış” teorisini uluslararası bir akademik konferansta ilk kez sunduğunda teorisi büyük ölçüde reddedilmişti.

Ancak, son yıllarda artan destekleyici kanıtlar ve fosil buluntuları, bu teoriyi daha fazla bilim insanının incelemesine yol açtı.

Dr. Shi, “Doğu Asya’dan çıkış” teorisinin dünya çapında kabul görmesini beklediğini belirtti ve ekledi: “Genel kanaati altüst etmek isteyen her entelektüel, bu tür zorluklarla karşılaşır, ancak doğruyu savunmaya devam edeceğiz.”

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