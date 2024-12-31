İnsanlık tarihinin kökeni değişiyor: Afrika değil, Doğu Asya'da ortaya çıkmış!

Bu teori, karmaşık canlıların genetik çeşitliliğinin daha düşük olduğu, yani genetik “doğaçlamaların” hayatta kalma şansının daha az olduğu düşüncesine dayanıyor.

Dr. Shi, “maksimum genetik çeşitlilik” (MGD) kavramını kullanarak, türlerin daha az çeşitliliğe sahip olanlarının, evrimsel açıdan daha eski ve kökensel olma ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürdü.