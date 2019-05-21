Instagram boyfriend Leonardo DiCaprio
ABD'li oyuncu Leonardo DiCaprio (44) önceki gün Cannes'da kaldıkları otelin bahçesinde Arjantinli oyuncu sevgilisi Camila Morrone'nin (21) fotoğraflarını çekerken görüntülendi. Sosyal medyaya düşen fotoğraflar sonrası DiCaprio için "Tam bir Instagram boyfriend (Instagram'a yüklemesi için sevgilisinin fotoğraflarını çeken erkek arkadaş) yorumları yapıldı.
-
1Hollywood yapımcılarını peşinden koşturan Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Camila Morrone Cannes Film Festivali'ne geldi.
-
2Dicaprio, 1.5 yıldır aşk yaşadığı Arjantinli sevgilisi ve annesiyle sessiz sakin oteline yerleşti.
-
3
Çift DiCaprio'nun belgesel filmi And We Go Green ve Morrone'nin rol aldığı Mickey and the Bear'ın tanıtımlarına katıldı.
-
4Ünlü çift ve aileleri gözlerden uzak kalmak istiyordu.
-
5Beklenen kırmızı halı görünümü dışında bu konuna da başarılı da oldular. Ancak Leonardo DiCaprio öğle yemeğinde Cannes'ın en ünlü otelinde CapEden-Roc'ta fotoğraf çektirmek isteyen sevgilisi Camila Morrane'yi kırmadı.
-
6Sevgilisinin onlarca kare fotoğrafını çekti. Morrone memnun olana kadar çekim devam etti. Bu anlar sosyal medyada ses getirdi.
-
7Caprio için "Oscarlı da olsan fotoğraf çekme görevinden kaçamazsın" "Tam bir Instagram boyfriend" (Instagram'a yüklemesi için sevgilisinin fotoğraflarını çeken erkek arkadaş" gibi espirili yorumlar yapıldı.