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Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu

Avustralyalı Instagram fenomeni Sinead McNamara, ünlü milyarderin yatkında ölü bulundu.

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    Instagram’da en çok takip edilen fenomenlerden Avustralyalı Sinead McNamara, Meksikalı milyarder Alberto Bailleres’in Yunanistan’ın Kafelonya Adası limanında demirli 92 metrelik yatında ölü bulundu.
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    Avustralyalı Instagram fenomeni 20 yaşındaki Sinead McNamara’nın, ‘Mayan Queen IV’ isimli yatta 4 aydır çalıştığı belirtildi.
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    Genç kadının ölüm nedeni henüz bilinmese de dev yatın Avrupa kıyılarını gezdiği, McNamara’nın da Yunanistan’da yaşayan kardeşini ziyaret etmek istediği açıklandı.
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    Yunan polisi, cesedi yatın arka kısmında bulunan genç kadının ölümüyle ilgili cinayet soruşturması açtı.
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    92 metrelik dev yatın polis soruşturması tamamlanana kadar Kefalonya limanından ayrılmasına da izin verilmeyeceği aktarıldı.
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    Sinead McNamara'nın paylaşımlarından bazıları...
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