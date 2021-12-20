Instagram zengini futbolcu eşleri

Pazarlama uzmanı XLMedia'nın sosyal medya uzmanı Dominic Celica, kazançlarla ilgili "Bir Instagram gönderisinin, bir TV reklamının aksine, kaçırılma riskini taşımadığı ve 30 saniyeden uzun sürdüğü göz önüne alındığında bu, doğrudan pazarlamanın inanılmaz derecede saf bir şeklidir. Fıçıda balık vurmak gibi" dedi.