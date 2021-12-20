Instagram zengini futbolcu eşleri

Haberler 20.12.2021 - 09:42
Bir araştırma, dünyanın en ünlü futbolcularının eşlerinin sosyal medyadan bir servet kazandığını ortaya koydu. 101greatgoals adlı internet sitesinin hazırladığı, Instagram'da reklam yayımlayarak kazandıkları parayla eşlerinin futbol külüplerinden aldığı haftalık kazançlarını gölgede bırakanlar"listesinin zirvesinde eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın eşi, modacı Victoria Beckham yer aldı.
Victoria Beckham, 29.2 milyon takipçisi olan Instagram hesabında yayımladığı reklam başına 877 bin sterlin kazanıyor.
Listede ikinci sırada Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun partneri, manken Georgina Rodriguez bulunuyor.
Instagram'da 28.7 milyon takipçisi olan Rodriguez, platformda yayınlaması için reklam başına yaklaşık 870 bin sterlin talep edebiliyor.
Bu da, Georgina Rodriguez'in Instagram'dan, Victoria kulübünden bir haftada 350 bin sterlin alan hayat arkadaşı Ronaldo'dan daha fazla kazandığını ortaya koyuyor.
Listede üçüncü sıradaysa Liverpool oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in partneri olan şarkıcı Perrie Edwards bulunuyor. Edwards'ın 13.8 milyon takipçili Instagram hesabında reklam başına 413 bin sterlin kazanma potansiyeli var.
Pazarlama uzmanı XLMedia'nın sosyal medya uzmanı Dominic Celica, kazançlarla ilgili "Bir Instagram gönderisinin, bir TV reklamının aksine, kaçırılma riskini taşımadığı ve 30 saniyeden uzun sürdüğü göz önüne alındığında bu, doğrudan pazarlamanın inanılmaz derecede saf bir şeklidir. Fıçıda balık vurmak gibi" dedi.