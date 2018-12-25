Instagram'a 2018'de katılan ünlüler
ntv.com.tr
Bazı ünlüler Instagram'ı neredeyse ilk icat edildiğinden beri kullanırken bazıları Instagram'la tanışmak için 2018'i bekledi. Hatta Instagram'a bu ay katılanlar bile var. Yine de takipçi sayıları yüz binler, hatta milyonlarla ifade ediliyor. İşte Instagram'ı keşfetmek için 2018'i bekleyen ünlüler...
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1
Tom Cruise
Katılma tarihi: Ocak 2018
Takipçi sayısı: 2,8 milyon
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2
Jake Gyllenhaal
Katılma tarihi: Aralık 2018
Takipçi sayısı: 1,1 milyon
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3
Natalie Portman
Katılma tarihi: Ocak 2018
Takipçi sayısı: 3,4 milyon
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4
Macaulay Culkin
Katılma tarihi: Mart 2018
Takipçi sayısı: 595 bin
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5
Nicole Kidman
Katılma tarihi: Ocak 2018
Takipçi sayısı: 2,7 milyon
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6
Prenses Eugenie
Katılma tarihi: Mart 2018
Takipçi sayısı: 627 bin
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7
Julia Roberts
Katılma tarihi: Temmuz 2018
Takipçi sayısı: 4,1 milyon
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8
Demi Moore
Katılma tarihi: Ekim 2018
Takipçi sayısı: 125 bin
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9
Joe Biden
Katılma tarihi: Eylül 2018
Takipçi sayısı: 1,1 milyon
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10
Rose Byrne
Katılma tarihi: Temmuz 2018
Takipçi sayısı: 93 bin