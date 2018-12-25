NTV

Instagram'a 2018'de katılan ünlüler

ntv.com.tr

Bazı ünlüler Instagram'ı neredeyse ilk icat edildiğinden beri kullanırken bazıları Instagram'la tanışmak için 2018'i bekledi. Hatta Instagram'a bu ay katılanlar bile var. Yine de takipçi sayıları yüz binler, hatta milyonlarla ifade ediliyor. İşte Instagram'ı keşfetmek için 2018'i bekleyen ünlüler...

  • 1

    Tom Cruise

    Tom Cruise

    Katılma tarihi: Ocak 2018

    Takipçi sayısı: 2,8 milyon

  • 2

    Jake Gyllenhaal

    Jake Gyllenhaal

    Katılma tarihi: Aralık 2018

    Takipçi sayısı: 1,1 milyon

  • 3

    Natalie Portman

    Natalie Portman

    Katılma tarihi: Ocak 2018

    Takipçi sayısı: 3,4 milyon

  • 4

    Macaulay Culkin

    Macaulay Culkin

    Katılma tarihi: Mart 2018

    Takipçi sayısı: 595 bin

  • 5

    Nicole Kidman

    Nicole Kidman

    Katılma tarihi: Ocak 2018

    Takipçi sayısı: 2,7 milyon

  • 6

    Prenses Eugenie

    Prenses Eugenie

    Katılma tarihi: Mart 2018

    Takipçi sayısı: 627 bin

  • 7

    Julia Roberts

    Julia Roberts

    Katılma tarihi: Temmuz 2018

    Takipçi sayısı: 4,1 milyon

  • 8

    Demi Moore

    Demi Moore

    Katılma tarihi: Ekim 2018

    Takipçi sayısı: 125 bin

  • 9

    Joe Biden

    Joe Biden

    Katılma tarihi: Eylül 2018

    Takipçi sayısı: 1,1 milyon

  • 10

    Rose Byrne

    Rose Byrne

    Katılma tarihi: Temmuz 2018

    Takipçi sayısı: 93 bin

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin