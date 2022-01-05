Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları

Güney Kore müziğinin dünyaca ünlü sesleri Instagram'da da çok popüler. İşte en çok takip edilen K-pop yıldızlarının takipçi sayıları ve reklam gönderilerinde her bir post başına aldıkları ücretler...

Haberler 05.01.2022 - 15:57 | Son Güncelleme : 05.01.2022 - 16:00

Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 1

10. Jin - BTS

Takipçi sayısı: 25,5 milyon

Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 140 bin dolar

Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 2

9. J-Hope - BTS

Takipçi sayısı: 25,6 milyon

Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 140 bin dolar

Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 3

8. Cha Eunwoo - ASTRO

Takipçi sayısı: 25,8 milyon

Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 140 bin dolar

Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 4

7. Jackson - GOT7

Takipçi sayısı: 26,6 milyon

Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 140 bin dolar

Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 5

6. Jimin - BTS

Takipçi sayısı: 26,9 milyon

Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 150 bin dolar

Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 6

5. Jungkook - BTS

Takipçi sayısı: 28,8 milyon

Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 150 bin dolar

Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 7

4. V - BTS

Takipçi sayısı: 30,6 milyon

Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 150 bin dolar

Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 8

3. Rose - BLACKPINK

Takipçi sayısı: 53,5 milyon

Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 160 bin dolar

Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 9

2. Jennie - BLACKPINK

Takipçi sayısı: 60,2 milyon 

Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 170 bin dolar 

Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 10

1. Lisa - BLACKPINK

Takipçi sayısı: 71,5 milyon

Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 200 bin dolar 

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