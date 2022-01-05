Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları

Haberler 05.01.2022 - 15:57 | Son Güncelleme : 05.01.2022 - 16:00
10. Jin - BTS
Takipçi sayısı: 25,5 milyon
Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 140 bin dolar
9. J-Hope - BTS
Takipçi sayısı: 25,6 milyon
Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 140 bin dolar
8. Cha Eunwoo - ASTRO
Takipçi sayısı: 25,8 milyon
Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 140 bin dolar
7. Jackson - GOT7
Takipçi sayısı: 26,6 milyon
Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 140 bin dolar
6. Jimin - BTS
Takipçi sayısı: 26,9 milyon
Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 150 bin dolar
5. Jungkook - BTS
Takipçi sayısı: 28,8 milyon
Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 150 bin dolar
4. V - BTS
Takipçi sayısı: 30,6 milyon
Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 150 bin dolar
3. Rose - BLACKPINK
Takipçi sayısı: 53,5 milyon
Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 160 bin dolar
2. Jennie - BLACKPINK
Takipçi sayısı: 60,2 milyon
Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 170 bin dolar
1. Lisa - BLACKPINK
Takipçi sayısı: 71,5 milyon
Tanıtım amaçlı paylaşım ücreti: 200 bin dolar