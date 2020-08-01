Instagram'da tüm zamanların en beğenilen fotoğrafları

ntv.com.tr 01.08.2020 - 09:43 | Son Güncelleme : 01.08.2020 - 09:56
5. Kylie Jenner, kızının babası, rap şarkıcısı Travis Scott'ın 29'uncu yaş gününü bir dizi baba-kız fotoğrafıyla kutladı. Seri, 15,8 milyon beğeni aldı.
4. Jennifer Aniston Ekim 2019'da Instagram'a katıldığını bu fotoğrafla duyurdu. Jenner, bir milyon takipçiye sadece beş saat 16 dakikada ulaşarak, yumurta rekortmeni IG hesabının rekorunu kırdı.
2. 18 Haziran 2018'de vurularak öldürülen rap şarkıcısı XXXTentacion'ın aynı yıl 20 Mayıs'ta paylaştığı, ölümünden önceki son fotoğrafı 20,9 milyon beğeni aldı.
1. Yumurta görseli 2019'da 54.5 milyon beğeni alarak Instagram tarihinin en beğenilen fotoğrafı oldu. IG adlı hesaptan "Haydi dünya rekoru kıralım" çağrısıyla birlikte beğeni yağdırılan yumurta görseli, milyonlara ulaşarak Kylie Jenner'ı tahtından indirdi.