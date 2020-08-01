Instagram'da tüm zamanların en beğenilen fotoğrafları

Son dönemin en popüler sosyal paylaşım ağı Instagram'da tüm zamanların en beğenilen fotoğrafları hangileri oldu? İşte Kylie Jenner'dan Jennifer Aniston'a Instagram tarihine geçen isimler...

ntv.com.tr 01.08.2020 - 09:43 | Son Güncelleme : 01.08.2020 - 09:56

Instagram'da tüm zamanların en beğenilen fotoğrafları - 1

5. Kylie Jenner, kızının babası, rap şarkıcısı Travis Scott'ın 29'uncu yaş gününü bir dizi baba-kız fotoğrafıyla kutladı. Seri, 15,8 milyon beğeni aldı.

Instagram'da tüm zamanların en beğenilen fotoğrafları - 2

4. Jennifer Aniston Ekim 2019'da Instagram'a katıldığını bu fotoğrafla duyurdu. Jenner, bir milyon takipçiye sadece beş saat 16 dakikada ulaşarak, yumurta rekortmeni IG hesabının rekorunu kırdı. 

Instagram'da tüm zamanların en beğenilen fotoğrafları - 3
3. Kylie Jenner, 1 Şubat 2018'de dünyaya gelen kızı Stormi'nin bu fotoğrafıyla 18,5 milyon beğeni aldı.
Instagram'da tüm zamanların en beğenilen fotoğrafları - 4

2. 18 Haziran 2018'de vurularak öldürülen rap şarkıcısı XXXTentacion'ın aynı yıl 20 Mayıs'ta paylaştığı, ölümünden önceki son fotoğrafı 20,9 milyon beğeni aldı.

Instagram'da tüm zamanların en beğenilen fotoğrafları - 5

1. Yumurta görseli 2019'da 54.5 milyon beğeni alarak Instagram tarihinin en beğenilen fotoğrafı oldu. IG adlı hesaptan "Haydi dünya rekoru kıralım" çağrısıyla birlikte beğeni yağdırılan yumurta görseli, milyonlara ulaşarak Kylie Jenner'ı tahtından indirdi. 

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