Instagram'da ünlüler (17-18 Hazira 2019)
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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Zeynep Yılmaztürk:
Korku nedir? Korku bilinmeyendir, bilmediğindir.
Eğer korktuğun şeyle tanışır, onu pratik eder öğrenirsen bu senin için bir özgürlük alananı daha yaratacak hatta belki korktuğun sevdiğin olacak. Korkularla tanışılsın, arkadaş olunsun ve yaz oyunları başlasın.
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2Engin Altan Düzyatan
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3Nilay Cafer
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4Serenay Sarıkaya: Sezonun son oyunu
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5Gonca Vuslateri: İstanbul. Bornoz havası.
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6Birce Akalay: Benim de 5 numaralı bakışım olsun.
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7Berkay Ateş
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8Çağla Şıkel: Aşk dediğin...
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9Şeyma Subaşı
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10Defne Samyeli
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Nusret: Asla pes etmek yok