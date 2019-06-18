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Instagram'da ünlüler (17-18 Hazira 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Zeynep Yılmaztürk: 

    Korku nedir? Korku bilinmeyendir, bilmediğindir.
    Eğer korktuğun şeyle tanışır, onu pratik eder öğrenirsen bu senin için bir özgürlük alananı daha yaratacak hatta belki korktuğun sevdiğin olacak. Korkularla tanışılsın, arkadaş olunsun ve yaz oyunları başlasın.

  • 2

    Engin Altan Düzyatan
  • 3

    Nilay Cafer
  • 4

    Serenay Sarıkaya: Sezonun son oyunu
  • 5

    Gonca Vuslateri: İstanbul. Bornoz havası.
  • 6

    Birce Akalay: Benim de 5 numaralı bakışım olsun.
  • 7

    Berkay Ateş
  • 8

    Çağla Şıkel: Aşk dediğin...
  • 9

    Şeyma Subaşı
  • 10

    Defne Samyeli
  • 11


    Nusret: Asla pes etmek yok
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