Instagram'da ünlüler (18-19 Haziran 2019)
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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1
Bensu Soral Baş:
Sun bathing (Güneş banyosu)
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2Hande Doğandemir:
Here comes the sun (İşte güneş)
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3
Sıla:
Her neşenin içinde az biraz hüzün vardır.
Doğumgünümü kutlayan, hatrımı soran herkese çok teşekkür ederim.
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4Duygu Sarışın
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5İrem Sak:
“Yalan dünya neden bitti”
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6Ata Demirer
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7Hayal Köseoğlu
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8Hazal Filiz Küçükköse
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9Gökçe Bahadır
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10
Ceyda Düvenci:
Babamız geldi
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11Hande Soral
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12Eda Taşpınar
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13Neslişah Alkoçlar
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14Gözde Çığacı
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15Müjde Uzman
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16Demet Evgar
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17Hayal Köseoğlu