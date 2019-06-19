NTV

Instagram'da ünlüler (18-19 Haziran 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Bensu Soral Baş: 

    Sun bathing (Güneş banyosu)

  • 2

    Hande Doğandemir:
    Here comes the sun (İşte güneş)
  • 3

    Sıla: 

    Her neşenin içinde az biraz hüzün vardır. 
    Doğumgünümü kutlayan, hatrımı soran herkese çok teşekkür ederim.

  • 4

    Duygu Sarışın
  • 5

    İrem Sak:
    “Yalan dünya neden bitti”
  • 6

    Ata Demirer
  • 7

    Hayal Köseoğlu
  • 8

    Hazal Filiz Küçükköse
  • 9

    Gökçe Bahadır
  • 10

    Ceyda Düvenci:

    Babamız geldi

  • 11

    Hande Soral
  • 12

    Eda Taşpınar
  • 13

    Neslişah Alkoçlar
  • 14

    Gözde Çığacı
  • 15

    Müjde Uzman
  • 16

    Demet Evgar
  • 17

    Hayal Köseoğlu
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