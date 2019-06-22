Instagram'da ünlüler (21-22 Haziran 2019)
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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1
Mine Tugay:
“Ele geçirildiği sanılan şey, mecazdır: Gerçek, sırdır; kimse bilemez! “
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2Ozan Güven: Hoşgeldin, Aşkla Yıkananlar.
Ne güzel eser.
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3Emina Jahovic
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4Hivda Zizan Alp
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5
Demet Şener
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6Ferzan özpetek
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7Eda Taşpınar
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8Çağan Atakan Arslan
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9
Ebru Şallı
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10Yasmin Erbil
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11Hande Soral
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12Arda Turan
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13Burcu Esmersoy Suyabatmaz
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14Demet Özdemir
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15Serel Yereli
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16Gonca Vuslateri
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17Afra Saraçoğlu
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18Yıldıray Şahinler