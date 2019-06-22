NTV

Instagram'da ünlüler (21-22 Haziran 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Mine Tugay:

    “Ele geçirildiği sanılan şey, mecazdır: Gerçek, sırdır; kimse bilemez! “

  • 2

    Ozan Güven: Hoşgeldin, Aşkla Yıkananlar.
    Ne güzel eser.
  • 3

    Emina Jahovic
  • 4

    Hivda Zizan Alp
  • 5


    Demet Şener

  • 6

    Ferzan özpetek
  • 7

    Eda Taşpınar
  • 8

    Çağan Atakan Arslan
  • 9

    Ebru Şallı

  • 10

    Yasmin Erbil
  • 11

    Hande Soral
  • 12

    Arda Turan
  • 13

    Burcu Esmersoy Suyabatmaz
  • 14

    Demet Özdemir
  • 15

    Serel Yereli
  • 16

    Gonca Vuslateri
  • 17

    Afra Saraçoğlu


  • 18

    Yıldıray Şahinler
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