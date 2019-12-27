Instagram'da ünlüler (26-27 Aralık 2019)

Cengiz Ünder:
Memleket (Sındırgı)
Burcu Biricik: Vietnam
Tuba Büyüküstün: Geleneksel yılsonu buluşması...
Müge Boz:
2020 de herkesin hak ettiği tüm güzelliklere ve mutluluklara kavuşması dileği ile..
Hivda Zizan Alp: Kraliçe, prenses ve piremses
Burak Özçivit
Burcu Kara (İstanbul Yeni Havalimanı)
Armindo Bruma
Gonca Vuslateri
Gizem Hatipoğlu:
2020’ye son adımlar
Eda Taşpınar
Tuba Ünsal (Mori Art Museum)
Oğuzhan Koç
Şeyma Subaşı
Pınar Altuğ Atacan
Hande Doğandemir: 2020’yi kutladık
Yeşim Ceren Bozoğlu
Meryem Uuzerli
Cengiz Ünder:
Memleket (Sındırgı)
Burcu Esmersoy