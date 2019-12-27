Instagram'da ünlüler (26-27 Aralık 2019)

Cengiz Ünder memleketi Balıkesir'den Bruma tatile geldiği İstanbul'daki Nusr-Et'ten, Burcu Kara İstanbul Yeni Havalimanı'ndan, Burcu Biricik Vietnam'dan paylaştı... İşte sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

Cengiz Ünder: 

Memleket (Sındırgı)

Burcu Biricik: Vietnam

Tuba Büyüküstün: Geleneksel yılsonu buluşması...

Müge Boz:

2020 de herkesin hak ettiği tüm güzelliklere ve mutluluklara kavuşması dileği ile..

Hivda Zizan Alp: Kraliçe, prenses ve piremses

Burak Özçivit

Burcu Kara (İstanbul Yeni Havalimanı)

Armindo Bruma

Gonca Vuslateri

Gizem Hatipoğlu:

2020’ye son adımlar

Eda Taşpınar

Tuba Ünsal (Mori Art Museum)

Oğuzhan Koç

Şeyma Subaşı

Pınar Altuğ Atacan

Hande Doğandemir: 2020’yi kutladık

Yeşim Ceren Bozoğlu


Meryem Uuzerli

Cengiz Ünder: 

Memleket (Sındırgı)

Burcu Esmersoy

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