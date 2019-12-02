Instagram'da yeni akım: Dağınık yatak odası (Messy bedroom)
Kitapları ve konferanslarında hayatı sadeleştirme ve az eşya kullanılması temasını vurgulayan Marie Kondo’ya karşı yeni bir akım oluştu. Instagram’da binlerce genç Japon kişisel gelişim yazarının sadelik akımına karşı dağınık yatak odası (Messy bedrooms) akımı başlattı. İşte Instagram’da paylaşılan yeni akım fotoğraflarından bazıları...
02.12.2019 - 10:31| Son Güncelleme : 02.12.2019 - 10:33
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