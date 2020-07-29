Instagram'dan Madonna’nın paylaşımına uyarı

ntv.com.tr 29.07.2020 - 09:46
Instagram, Madonna’nın kişisel hesabına, yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle müdahale etti. 61 yaşındaki Amerikalı şarkıcının yaptığı bir corona virüs paylaşımı, yanlış bilgi içerdiği iddiasıyla ‘işaretlendi’.
"BAĞIMSIZ DENETÇİLER DEĞERLENDİRDİ"
Ünlü pop yıldızının paylaştığı gönderi, “Yanlış bilgi” şeklindeki uyarı videosuyla birlikte yayından kaldırıldı.
Uyarı videosunda, “Bağımsız denetçiler tarafından değerlendirildi” denilerek, “Nedenini görün” şeklinde bir yönlendirme yapılarak Madonna’nın paylaşımındaki yanlışlar listesi sıralandı.
"COVID-19'UN HENÜZ TAM BİR TEDAVİSİ YOK"
Peki Madonna’nın kaldırılan paylaşımında ne vardı? Ünlü şarkıcı, kanıtlanmamış corona virüs komplo teorileri hakkında bir video ve altyazı paylaştı. Bir tedavi yöntemi hakkındaki video, ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşmasından sonra Twitter'dan kaldırılan bir video ile aynı bilgiyi tekrarlıyordu. Instagram denetçileri, Madonna'nın gönderisindeki gibi henüz Covid-19 için bir tedavi bulunmadığını ve hidroksiklorokin'in bir tedavi olmadığını belirtti.
Instagram'a göre, yanlış olduğu için işaretlenen ve görünürlüğü azaltılan gönderilerin etiketlerle ve araştırarak bulunması zorlaşıyor.
TRUMP VE OĞLUNA DA TWITTER'DAN ENGEL
ABD Başkanı Trump da Twitter’dan, bir grup doktorun corona virüse karşı evde kalmaya ve maske takmaya gerek olmadığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün sıtma ilacı 'hidroksiklorokin'in Covid-19'a karşı etkisiz olduğunu duyurmasının da sahte bilim olduğu iddialarını içeren bir video yayınlamıştı. Twitter, bu videoyu kaldırmasının ardından, aynı videoyu paylaşan Trump’ın oğlu Donald Trump Jr'ın hesabına da 12 saatlik kısıtlama getirdi.