Instagram'dan Madonna’nın paylaşımına uyarı

"COVID-19'UN HENÜZ TAM BİR TEDAVİSİ YOK"

Peki Madonna’nın kaldırılan paylaşımında ne vardı? Ünlü şarkıcı, kanıtlanmamış corona virüs komplo teorileri hakkında bir video ve altyazı paylaştı. Bir tedavi yöntemi hakkındaki video, ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşmasından sonra Twitter'dan kaldırılan bir video ile aynı bilgiyi tekrarlıyordu. Instagram denetçileri, Madonna'nın gönderisindeki gibi henüz Covid-19 için bir tedavi bulunmadığını ve hidroksiklorokin'in bir tedavi olmadığını belirtti.

Instagram'a göre, yanlış olduğu için işaretlenen ve görünürlüğü azaltılan gönderilerin etiketlerle ve araştırarak bulunması zorlaşıyor.