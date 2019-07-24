Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri belli oldu
Hopper HQ adlı Instagram inceleme hizmeti, 2019 yılında Instagram’dan en çok para kazanan ünlülerin listesini yayınladı. Listenin zirvesine en genç milyarder Kylie Jenner yerleşti. İşte Instagram'dan en çok kazanan ünlüler ve paylaşım başına aldıkları ücretler...
-
1
25. Conor Mcgregor
Takipçi sayısı: 31,076,924
Gönderi başına kazancı: 169 bin dolar
-
2
24. Luis Suarez
Takipçi sayısı: 33,884,302
Gönderi başına kazancı: 184 bin dolar
-
3
23. Virat Kohli
Takipçi sayısı: 36,159,776
Gönderi başına kazancı: 196 bin dolar
-
4
22. Zlatan Ibrahimovic
Takipçi sayısı: 36,836,236
Gönderi başına kazancı: 200 bin dolar
-
5
21. Gareth Bale
Takipçi sayısı: 40,180,254
Gönderi başına kazancı: 218 bin dolar
-
6
20. Ronaldinho
Takipçi sayısı: 47,072,924
Gönderi başına kazancı: 256 bin dolar
-
7
19. Priyanka Chopr
Takipçi sayısı: 43,038,343
Gönderi başına kazancı: 271 bin dolar
-
8
18. LeBron James
Takipçi sayısı: 50,197,750
Gönderi başına kazancı: 272 bin dolar
-
9
17. David Beckham
Takipçi sayısı: 56,635,855
Gönderi başına kazancı: 357 bin dolar
-
10
16. Demi Lovato
Takipçi sayısı: 72,858,509
Gönderi başına kazancı: 458 bin dolar
-
11
15. Kevin Hart
Takipçi sayısı: 76,229,723
Gönderi başına kazancı: 480 bin dolar
-
12
14. Khloe Kardashian
Takipçi sayısı: 95,541,120
Gönderi başına kazancı: 598 bin dolar
-
13
13. Kendall Jenner
Takipçi sayısı: 112,905,386
Gönderi başına kazancı: 611 bin dolar
-
14
12. Lionel Messi
Takipçi sayısı: 123,498,896
Gönderi başına kazancı: 648 bin dolar
-
15
11. Nicki Minaj
Takipçi sayısı: 103,409,270
Gönderi başına kazancı: 651 bin dolar
-
16
10. Justin Bieber
Takipçi sayısı: 114,473,125
Gönderi başına kazancı: 722 bin dolar
-
17
9. Neymar
Takipçi sayısı: 121,414,052
Gönderi başına kazancı: 722 bin dolar
-
18
8. Taylor Swift
Takipçi sayısı: 118,988,437
Gönderi başına kazancı: 748 bin dolar
-
19
7. Beyonce
Takipçi sayısı: 128,885,800
Gönderi başına kazancı: 785 bin dolar
-
20
6. Dwayne Johnson
Takipçi sayısı: 147,838,634
Gönderi başına kazancı: 882 bin dolar
-
21
5. Selena Gomez
Takipçi sayısı: 152,774,303
Gönderi başına kazancı: 886 bin dolar
-
22
4. Kim Kardashian
Takipçi sayısı: 142,671,156
Gönderi başına kazancı: 910 bin dolar
-
23
3. Cristiano Ronaldo
Takipçi sayısı: 172,803,418
Gönderi başına kazancı: 975 bin dolar
-
24
2. Ariana Grande
Takipçi sayısı: 158,417,760
Gönderi başına kazancı: 996 bin dolar
-
25
1. Kylie Jenner
Takipçi sayısı: 139,226,677
Gönderi başına kazancı: 1.266.000 ABD doları