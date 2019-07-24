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Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri belli oldu

Hopper HQ adlı Instagram inceleme hizmeti, 2019 yılında Instagram’dan en çok para kazanan ünlülerin listesini yayınladı. Listenin zirvesine en genç milyarder Kylie Jenner yerleşti. İşte Instagram'dan en çok kazanan ünlüler ve paylaşım başına aldıkları ücretler...

  • 1

    25. Conor Mcgregor

    25. Conor Mcgregor

    Takipçi sayısı: 31,076,924

    Gönderi başına kazancı: 169 bin dolar

  • 2

    24. Luis Suarez

    24. Luis Suarez

    Takipçi sayısı: 33,884,302

    Gönderi başına kazancı: 184 bin dolar

  • 3

    23. Virat Kohli

    23. Virat Kohli

    Takipçi sayısı: 36,159,776

    Gönderi başına kazancı: 196 bin dolar

  • 4

    22. Zlatan Ibrahimovic

    22. Zlatan Ibrahimovic

    Takipçi sayısı: 36,836,236

    Gönderi başına kazancı: 200 bin dolar

  • 5

    21. Gareth Bale

    21. Gareth Bale

    Takipçi sayısı: 40,180,254

    Gönderi başına kazancı: 218 bin dolar

  • 6

    20. Ronaldinho

    20. Ronaldinho

    Takipçi sayısı: 47,072,924

    Gönderi başına kazancı: 256 bin dolar

  • 7

    19. Priyanka Chopr

    19. Priyanka Chopr

    Takipçi sayısı: 43,038,343

    Gönderi başına kazancı: 271 bin dolar

  • 8

    18. LeBron James

    18. LeBron James

    Takipçi sayısı: 50,197,750

    Gönderi başına kazancı: 272 bin dolar

  • 9

    17. David Beckham

    17. David Beckham

    Takipçi sayısı: 56,635,855

    Gönderi başına kazancı: 357 bin dolar

  • 10

    16. Demi Lovato

    16. Demi Lovato

    Takipçi sayısı: 72,858,509

    Gönderi başına kazancı: 458 bin dolar

  • 11

    15. Kevin Hart

    15. Kevin Hart

    Takipçi sayısı: 76,229,723

    Gönderi başına kazancı: 480 bin dolar

  • 12

    14. Khloe Kardashian

    14. Khloe Kardashian

    Takipçi sayısı: 95,541,120

    Gönderi başına kazancı: 598 bin dolar 

  • 13

    13. Kendall Jenner

    13. Kendall Jenner

    Takipçi sayısı: 112,905,386

    Gönderi başına kazancı: 611 bin dolar

  • 14

    12. Lionel Messi

    12. Lionel Messi

    Takipçi sayısı: 123,498,896

    Gönderi başına kazancı: 648 bin dolar

  • 15

    11. Nicki Minaj

    11. Nicki Minaj

    Takipçi sayısı: 103,409,270

    Gönderi başına kazancı: 651 bin dolar

  • 16

    10. Justin Bieber

    10. Justin Bieber

    Takipçi sayısı: 114,473,125

    Gönderi başına kazancı: 722 bin dolar

  • 17

    9. Neymar

    9. Neymar

    Takipçi sayısı: 121,414,052

    Gönderi başına kazancı: 722 bin dolar

  • 18

    8. Taylor Swift

    8. Taylor Swift

    Takipçi sayısı: 118,988,437

    Gönderi başına kazancı: 748 bin dolar

  • 19

    7. Beyonce

    7. Beyonce

    Takipçi sayısı: 128,885,800

    Gönderi başına kazancı: 785 bin dolar

  • 20

    6. Dwayne Johnson

    6. Dwayne Johnson

    Takipçi sayısı: 147,838,634

    Gönderi başına kazancı: 882 bin dolar

  • 21

    5. Selena Gomez

    5. Selena Gomez

    Takipçi sayısı: 152,774,303

    Gönderi başına kazancı: 886 bin dolar

  • 22

    4. Kim Kardashian

    4. Kim Kardashian

    Takipçi sayısı: 142,671,156

    Gönderi başına kazancı: 910 bin dolar

  • 23

    3. Cristiano Ronaldo

    3. Cristiano Ronaldo

    Takipçi sayısı: 172,803,418

    Gönderi başına kazancı: 975 bin dolar

  • 24

    2. Ariana Grande

    2. Ariana Grande

    Takipçi sayısı: 158,417,760

    Gönderi başına kazancı: 996 bin dolar

  • 25

    1. Kylie Jenner

    1. Kylie Jenner

    Takipçi sayısı: 139,226,677

    Gönderi başına kazancı: 1.266.000 ABD doları

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