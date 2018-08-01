Instagram'ın kahraman erkekleri (Şekilden şekile girdiler)

Günümüzde 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 81'i Instagram kullanıyor. Bu platformda mükemmel foto yaklamanın püf noktası özel bir fotoğrafçıya sahip olmak. Kadınlar Instagram 'da mükemmel görünümü yakalamak için özel fotoğrafçı olarak erkek arkadaşlarını kullanıyor. Bir kişi fotoğraf çekenlerin arkasına saklandı ve onları fotoğrafladı. Ortaya, ' Instagram 'ın kahraman erkekleri' çıktı. İki Avustralyalının açtığı ve 137 bin takipçisi olan Instagram hesabından bu erkeklerin kız arkadaşlarını çekerken ortaya çıkan ilginç kareleri paylaşılıyor. İşte fotoğraf çekenlerin de çektirenlerin de şekilden şekile girdiği o fotoğraflardan bazıları...