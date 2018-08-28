Instagram'ın küçük fenomeni Coco

Teknolojinin içine doğan çocuklar çok farklı oluyor deniyor ancak 7 yaşındaki Coco'nun başarısını ailesi bile beklemiyordu. Giydiği kıyafetlerle Instagram fenomeni olan Coco Pink Princess şimdiden moda dünyasının aranan isimlerinden biri oldu.
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Japonya'nın Fukushima şehrinde doğan Coco'nun hayatı 2011 yılındaki deprem sonrası değişti.
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Tokyo taşınan ve eski kıyafetler satan bir dükkanla yeni şehir hayatına adapte olmaya çalışan aile bir anda Coco'nun modaya olan ilgisi fark etti.
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Okul çıkışı dükkana gelen ve kıyafetleri deneyen Coco'nun yaşıtlarından farklı zaman geçirme şekli ve mutluluğu anne Misato'ya ilham verdi.
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Coco'nun Kıyafetlerini ve kombinlerini kendisinin seçtiğini söyleyen Misato yaşadıklarını "Eşim Coco'nun fotoğraflarını çekmeye bense Instagram hesabını yönetmeye başladım. Bir anda küçük kızımızın Instagram fenomenine dönüşmesine şahit olduk" diye anlatıyor...
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İşte 600 binden fazla takipçisi olan Cocu'nun fotoğraflarından bazıları...