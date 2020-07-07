İnternete taşınan defilelerde gelir kaybı yaşanıyor

Ünlü modaevleri yılın bu döneminde Paris'te yeni kresyonlarını görkemli defilelerle tanıtırdı. Bu yılsa virüs nedeniyle defililer internete taşındı.

Bu durum Paris için gelir kaybı anlamına geliyor. Moda haftaları Paris'in her yıl 1.2 milyar euro gelir elde etmesini sağlıyor.





