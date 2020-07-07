İnternete taşınan defilelerde gelir kaybı yaşanıyor
Virüs tedbirleri defileleri de etkiliyor. Yılın bu mevsiminde Paris'te yeni kresyonlarını tanıtan dünyaca ünlü modaevleri, farklı bir format benimsedi. Defileler internete taşındı. Fiziksel defilelerin yokluğunun Paris'i gelir kaybına uğrattığına dikkat çekiliyor.
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07.07.2020 - 10:21
Ünlü modaevleri yılın bu döneminde Paris'te yeni kresyonlarını görkemli defilelerle tanıtırdı. Bu yılsa virüs nedeniyle defililer internete taşındı.
Bu durum Paris için gelir kaybı anlamına geliyor. Moda haftaları Paris'in her yıl 1.2 milyar euro gelir elde etmesini sağlıyor.
Moda haftaları Paris ekonomisini canlandırmasının yanısıra şehrin dünyaya tanıtımında da önemli rol oynuyor.
Gelir kayıplarının ön planda olmasıyla Paris'te eylülde defilelerin fiziksel olarak düzenlenmesi hedefleniyor.
Virüs nedeniyle defilelerin farklı bir formata taşınmasının gelecekte sektörü daha çevreci adımlar atmaya yönlendireceği umuluyor.
Defilelerdeki kalabalığın yol açtığı kirliliği azaltacak formüller üzerinde çalışılması gerektiğine dikkat çekiliyor.
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