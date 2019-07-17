İnternetin en etkili isimleri (Time dergisi açıkladı)

Ariana Grande

Thank u, Next adlı single’ı çıkar çıkmaz Billboard Hot 100 listesinde ilk kez bir numara yükselerek Adele'in rekorunu kırdı. Grande ayrıca Spotify’da dinlenme rakamıyla da en çok dinlenen kadın şarkıcı unvanını da aldı. Instagram'da en yüksek takipçili müzisyen olan Grande'nin Instagram ve Twitter'ında toplam 223 milyon takipçisi var.