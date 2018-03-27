İnternetin yeni fenomeni: Maceracı kedi Simon
ntv.com.tr
ABD’li gezgin JJ Yosh, dünyayı kedisi Simon ile birlikte geziyor. Simon’un kayak, tırmanma, doğa yürüyüşü gibi yaptığı maceracı sporları gösteren kareler ise kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisi toplayarak viral oldu.
-
1ABD’nin Colorado eyaletinde yaşayan JJ Yosh, dünyayı iki yıl önce sahiplendiği kedisi Simon ile birlikte geziyor.
-
2
İkilinin, beraber yaptığı doğa sporlarını gösteren kareler ise sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede ilgisini çekerek Simon’u internetin yeni fenomeni haline getirdi.
-
3
JJ Yosh ve Simon’un maceralarından kareler...
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22